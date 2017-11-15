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CHP'den ittifak açıklaması

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CHP'den ittifak açıklaması
CHP Sözcüsü Tezcan, "Seçimler sürecinde biz partiler üzerinden bloklar tarif etmedik, etmeyi doğru da bulmuyoruz. Tarif etmek isteyenin kendi tercihidir ama biz demokrasi üzerinden buluşmalar tarif ettik, etmeye de devam ediyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlubaşkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Bülent Tezcan, "Atatürk'ün büyüklüğü her geçen gün bir kere daha anlaşılıyor. Bölgede, dünyada, Türkiye'de yaşananlara baktığımızda Atatürk'ün ne büyük bir lider olduğunu bir kere daha görüyoruz. Atatürk bizim ortak değerimiz. Atatürk'ü seviyoruz ama Atatürk tekelciliği yapmıyoruz. Atatürk, milletimizin ortak malıdır, herkesin sevmesini, anlamasını istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ PARTİLER ÜZERİNDEN BLOKLAR TARİF ETMEDİK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlere dönük iş birliği açıklamalarının sorulması üzerine de Bülent Tezcan, CHP'nin barajla ilgili düşüncesini çok net ifade ettiklerini hatırlattı.

CHP olarak seçim barajının tamamen kalkmasının illa olacaksa da yüzde 3'ün konuşulabileceğini belirten Tezcan, "Seçimler sürecinde biz partiler üzerinden bloklar tarif etmedik, etmeyi doğru da bulmuyoruz. Tarif etmek isteyenin kendi tercihidir ama biz demokrasi üzerinden buluşmalar tarif ettik, etmeye de devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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