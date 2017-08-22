CHP'den memur maaşı tepksi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı eleştirerek, "kamu çalışanları ve emeklilerin ölüm gösterilerek sıtmaya razı edilmeye çalışılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında “hükümet, saray ve sarı sendika üçgeninde memura kumpas kurulduğunu, kamu çalışanları ve emeklilerin ölüm gösterilerek sıtmaya razı edilmeye çalışıldığını” ifade etti. 15 yıllık AK Parti iktidarı boyunca kamu çalışanı ve emeklilerinin sadece enflasyon kaybının karşılandığını, yapılan zamların sadece enflasyon tazminatı kabilinde olduğunu belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

“2003 yılından itibaren açıklanan enflasyon ve büyüme oranları birlikte hesaplandığında 2016 sonu itibariyle kamu çalışan ve emekli maaşlarının reel olarak 7,13 katına çıkması gerekirdi. Yani 2003 yılı başında bin TL alan bir memurun maaşının 2016 sonunda 7 bin 130 TL olması gerekiyordu.

Bütün kamu çalışan ve emeklileri bu hesabı yapmalı ve eğer 2003 yılı başında aldıkları maaşın 7,13 katı maaşı alamıyorlarsa haklarının hükümet tarafından çalındığını bilmelidirler. Kamu çalışan ve emeklilerinin çalınan maaşları yapılan yolsuzluk ve suiistimallerle yandaşlara peşkeş çekilmiştir.

Bu koşullar altında kamu çalışan ve emeklilerinin geçmişten gelen haklarını alabilmesi için maaşları iki katına çıkarılmalı yani yüzde 100 zam yapılmalıdır. Bu zam oranı bile geçmiş 15 yılda çalınan haklarının birikmiş değerini karşılamamaktadır.

Her kamu çalışanı ve emeklisi hakkı olan büyüme payının hükümet tarafından çalındığı için geçinemediğini ve banka borçları altında ezildiğini bilmelidirler. Hükümet, saray ve sarı sendika arasında kurulan kirli kumpas bu gerçekleri gizleyemez. Hakkı çalınan 5 milyon kamu çalışan ve emeklisinin ve bunların ailelerinin hakkı saray ve yandaşlarının üzerindedir.”