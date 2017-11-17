CHP'den NATO skandalına tepki

NATO tatbikatında yaşanan hedef skandalına CHP tepki gösterdi.

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel yapılan saygısızlığa en sert şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Norveç'te dün gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasında, bir simülasyonda Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan uygulamalar skandala sebep olmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı sırasında düşman tablosu kısmına kendi şahsının ismi ve Atatürk'ün resminin yerleştirilmesine tepki göstererek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz" ifadelerini kullanmıştı.