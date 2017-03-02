CHP'den referandum anketi

CHP'li Özel, yaptıkları anketlerde 'evet'in yüzde 28'lere düştüğünü açıkladı. Özel açıklamasında 'paçavra' krizini de değerlendirerek 'evet' cephesinde ciddi bir çatlak, fikir ayrılığı var dedi.

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak parti genel merkezinde toplandı.



Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Özel, toplantıda referandum sürecinin değerlendirildiğini ifade ederek, “Ortak söylemin bir kez daha gözden geçirilmesi, bugüne kadar yapılan çalışmaların ne sonuçlar doğurduğunun irdelenmesi ve bundan sonraki süreçte kullanılacak ortak söylemle ilgili bir çalışma yapıldı” dedi.



“ANKETLERDE ÖNE GEÇİLDİ"



Yapılan sunum çerçevesinde, referandum çalışmalarının sahada nasıl algılandığının değerlendirildiğini de belirten Özel, “Geride olunan anketlerde ileri geçilmesinin, CHP’ye yönelik olarak sorulan sorularda, seçmenin CHP’nin dilini, olumlu, yapıcı, umut verici bulunmasının, yapılan odak grup çalışmasında vermek istediğimiz mesajların yüzde 85-87 oranlarında karar vereceklere geçtiğinin değerlendirmesi bizi memnun etti” dedi.



Bundan sonraki süreçte de performansın artarak devam etmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten Özel, şöyle devam etti:



“Meselenin bir parti meselesi değil bir memleket meselesi olarak ortaya konması, bayrak olarak Türk bayrağını, ortak geleceğimiz için tehlikeleri söyleyen ama negatif bir dil kullanmayan ve eğer ‘hayır’ çıkarsa toplumdaki kutuplaşmanın ortadan kalkacağına yönelik bugüne kadarki CHP’nin dile getirdiği samimi söylemlerin seçmende karşılık bulduğu söylendi. Geriden gelip öne geçmiş durumda, bu değişikliğe ve kutuplaşmaya ‘hayır’ diyenler. Bizi dinleyen seçmende, kararı ‘evet’ olan seçmende, yumuşayan ciddi bir kitleden bahsediliyor.”

"EVET"ÇİLERİN ‘EVET’İ BİRLİKTE TAŞIMALARI ZOR GÖRÜNÜYOR”



Peşmerge başı Mesut Barzani’nin Türkiye’ye gelmesiyle “paçavra krizinin” yaşandığının belirtilmesi üzerine de Özel, şöyle konuştu:



“Bu süreçte Bahçeli’nin değerlendirmeleri üzerinden bir şey söylemem. Muhataplarına sorular soruldu, cevapların aranacağı yerler Cumhurbaşkanı ve Başbakandır. Şöyle bir şey görülüyor, ‘16’sına kadar aramızdaki derin ayrılıkları göz önünde tutmayalım aman kimseler duymasın’, ciddi bir çatlak, fikir ayrılığı var. Geçmişte birbirlerine söyledikleri, bugün bu meselede nerelere düştükleri ortada. ‘Çatlamış olan bu karpuzu 17’sine kadar kucakta götürelim, 17’sinden sonra ne olursa olsun, biz istediğimizi alırsak’, böyle bir ikircikli tavra, çelişkiye vatandaş 16’sında da ‘hayır’ der.



Kimin ne yaptığının belli olmadığı, taban tabana zıt olanların aynı söylemleri birbiriyle çelişen argümanlarla savundukları bu süreçte ‘evetçi’lerin bu ‘evet’i birlikte taşımaları zor görünüyor. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan çelişki. Biz neyi savunduğumuzu biliyoruz.”