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CHP'den Tansu Çiller'e davet

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CHP'den Tansu Çiller'e davet
CHP, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ankara’da 25 bin kişilik kadın buluşmasına hazırlanıyor. “Hakkım var” sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de davet edilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı ve Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta Ankara Arena’da büyük bir kadın buluşması için harekete geçti. “Hakkım var” sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de davet edilecek.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; CHP Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığınca Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek programa 81 ilden 25 bin kadının katılması hedefleniyor.

Tüm gün sürecek programa siyasi farklılıklar gözetilmeden bugüne kadar seçilmiş ve ilk olma özelliğini taşıyan tüm kadınlar davet edilecek. Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller’in de bu kapsamda davet edileceği öğrenildi. Hayatta bulunan tüm kadın bakanlara da davetiye gidecek. Ayrıca ilk kadın valiler, kaymakamlar, belediye başkanı ve kadın muhtarlar da programa davet edilecek.

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