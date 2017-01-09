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CHP'den tepki: "Tam bir giyotin yasası"

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CHP'den tepki: "Tam bir giyotin yasası"
CHP'li yetkililer son çıkarılan 679,680 ve 681 KHK'larla ilgili sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Sosyal Güvenlik Kurumu bile KHK ile düzenleniyor. En önemlilerinden biri de yurtdışı seçmenlerin adres kaydı yaptırmadan oy kullanmak için anayasanın arkasından dolaşıp düzenleme yapıyorlar. Bu durum mükerrer oy kullanmanın yolunu açabilir. Referandumla ilgili seçim güvenliğine darbe vuracak bir düzenleme. Bunu daha önce getirmeye çalışmışlardı ancak itiraz etmiştim. Bunun üzerine KHK’ya koyduyor. Kamuya geri dönüş listelerine bakıyorum, mağduriyetleri tartıp süzgeçten geçirdiklerini görmedim. Bu kararnamelerle iktidarın toplum üzerindeki siyasi baskısı artarak sürüyor.

İKTİDARIN KUDRETİNDE OLMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok: Çalışma yaşamına dair tüm mesleki kazanımlar, hayata dair tüm demokratik talepler ağır bir OHAL rejiminin baskısı altında eziliyor, ezilmeye çalışılıyor. Son KHK ile kamudan ihraç edilenlerinin sayısı toplam 100 bini buldu. Üniversitelerde nesiller yetiştiren, kitaplar, makaleler yazan memleket aydınlarının itibarını mesnetsiz tek paragraflık bir resmi yazıyla ellerinden almak iktidar partisinin kudretinde olamaz. 

KAYYUM ATANABİLECEK

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: 680 Sayılı KHK’nın 81. maddesi, herhangi bir şirkete soruşturma açılırsa bu soruşturma bitene kadar TMSF’nin bağlı olduğu Bakan tarafından kayyım atanabilecek. Bunun için hakim kararına gerek olmayacak. Bunun adı gazete olur, televizyon olur. Tam bir giyotin yasası. Anayasanın en önemli maddelerinin bir tanesi yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Can güvenliğimizi terör örgütleri, mal güvenliğimizi de iktidar elimizden alıyor.

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