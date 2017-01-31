CHP'den Trump'a bir çıkış daha!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararnamesinin İslamofobik ve ırkçı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren", "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin ABD'ye kabul edilmeyeceğine ilişkin kararnamesine değindi.

Kararnameyi İslamofobik, ırkçı, gerginlik yaratacak nitelikte gördüklerini ve uygun bulmadıklarına dikkati çeken Yılmaz, toptancı bir anlayışla insanlığın değerlerine aykırı böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Tepkilerin samimiyeti iyi anlaşılmalı"

Çok sayıda ülkedeki kararnameye yönelik tepkilere işaret eden Yılmaz, ancak bu tepkilerin samimiyetinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir iki yüzlülük var. Bu iki yüzlülük sadece Avrupa'da değil. Daha önce Suriyeli mülteciler Türkiye'ye geldiğinde Avrupalıları sessiz kalmakla suçlayan hükümetin de bu konuda ses çıkarmamak suretiyle iki yüzlülük yaptığını söyleyebiliriz. 'Trump'la gelir gelmez sürtüşmeye girmeyelim' anlayışıyla hareket ediyor olabilirler ama unutmayalım; bazı konular vardır, zamanında ses çıkarmazsanız sonra bağırsanız da bir şey ifade etmez ve inandırıcılığınız kalmaz.

Trump'ın kararnamesine Avrupa'dan gelen tepkilerin samimiyetine bakılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere yönelik belirledikleri kotalardan ve yerleştirme rakamlarından örnekler verdi.