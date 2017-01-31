Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP'den Trump'a bir çıkış daha!

»
CHP'den Trump'a bir çıkış daha!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararnamesinin İslamofobik ve ırkçı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren", "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin ABD'ye kabul edilmeyeceğine ilişkin kararnamesine değindi. 

Kararnameyi İslamofobik, ırkçı, gerginlik yaratacak nitelikte gördüklerini ve uygun bulmadıklarına dikkati çeken Yılmaz, toptancı bir anlayışla insanlığın değerlerine aykırı böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Tepkilerin samimiyeti iyi anlaşılmalı"

Çok sayıda ülkedeki kararnameye yönelik tepkilere işaret eden Yılmaz, ancak bu tepkilerin samimiyetinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. 

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir iki yüzlülük var. Bu iki yüzlülük sadece Avrupa'da değil. Daha önce Suriyeli mülteciler Türkiye'ye geldiğinde Avrupalıları sessiz kalmakla suçlayan hükümetin de bu konuda ses çıkarmamak suretiyle iki yüzlülük yaptığını söyleyebiliriz. 'Trump'la gelir gelmez sürtüşmeye girmeyelim' anlayışıyla hareket ediyor olabilirler ama unutmayalım; bazı konular vardır, zamanında ses çıkarmazsanız sonra bağırsanız da bir şey ifade etmez ve inandırıcılığınız kalmaz.

Trump'ın kararnamesine Avrupa'dan gelen tepkilerin samimiyetine bakılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere yönelik belirledikleri kotalardan ve yerleştirme rakamlarından örnekler verdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    CHP'den Trump'a bir çıkış daha!CHP'den Trump'a bir çıkış daha!Borsa güne yatay başladıBorsa güne yatay başladı'Hayır Partisi' kuruluyor'Hayır Partisi' kuruluyorAvustralya Açık'ta şampiyon FedererAvustralya Açık'ta şampiyon Federerİşte firmaların yatırımlarına yön verecek yazılımİşte firmaların yatırımlarına yön verecek yazılımTeksas'ta yanan cami kullanılamaz hale geldiTeksas'ta yanan cami kullanılamaz hale geldiNejat İşler diziyle dönüyorNejat İşler diziyle dönüyor38 bin yıllık gravür keşfedildi38 bin yıllık gravür keşfedildiKarınca gibi ezilmek istemiyorum...Karınca gibi ezilmek istemiyorum...Yeni jenerasyon ithal ilaçları sadece devlet getirecekYeni jenerasyon ithal ilaçları sadece devlet getirecek
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti