CHP'den yeni 'Belge' açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada belgelerin savcılığa verilmeyeceğini araştırılması için Meclis'e götürüleceğini söyledi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak partisinin yarın Meclis'e araştırma önergesi vereceğini söyledi.

Tezcan konunun neden savcılığa taşınmayacağını da aktardı.

Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

"Dün sayın genel başkanımız grup toplantısında bir büyük skandalın delillerini ortaya koydu. Belgelerini ortaya koydu. İsmini birçok vatandaşımızın düne bilmediği bir adada Mann Adası'ymış. Biz de dün öğrendik ama birilerinin çok iyi bildiği adada kurulmuş 1 sterlinlik şirket ile Erdoğan'ın akrabaları ve yakınlarındaki 15 milyon dolarlık para trafiğini, transferin belgelerini ortaya koydu. Yer yerinden oynadı. Birçok şey söyleyip konuyu boğuntuya getirmeye çalıştılar. Ama bu transferi izah edecek hiç ciddi bir şey söylemediler.

Madem yalan diyorsunuz, gelin Meclis'te araştırma komisyonu kuralım, teker teker araştırsınlar. Kim yalan söylemiş ortaya çıksın.

"SAVCILIĞA NEDEN GİDELİM?"

Savcılığa neden gidelim? Sayın genel başkan hiçbir zaman suçtur veya değildir diye bir şey söylemedi. Bu işin savcısı millettir. Biz millete bunu açıkladık. Genel başkan çıktı canlı yayında açıkladı. Öyle korktular ki TRT canlı yayını kesti. Genel Başkan dün çok açık, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan'ın eniştesi, kardeşi, dünürü, oğlu ve eski özel kalem müdürünün Man adası diye bir adada bir sterline kurulmuş bir şirkete, bu yakınları arasında 15 milyon dolarlık para transferi var.

Bu hesap hareketi ülkenin yönetim kademesindeki kişinin yakınlarının hesap hareketi."

İSTİFASINI BEKLİYORUZ

"Bu işin davası milletin divanında görülecektir. Gerçek olduğunu tek tek genel başkan dekontlarla gösterdi. Islak imzalı dekontlar da elimizde. Varsa cesaretiniz açacağız araştırma önergesini bakalım aklamaya vicdanlarınız yetebilecek mi? Sayın Erdoğan gereğini yaparım demişti, gereğini yapma zamanı. İstifa etmesini bekliyoruz. Sahte diyorsa, kuralım komisyonu sahte mi değil mi bakalım."