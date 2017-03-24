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CHP’den yeni HAYIR klibi

CHP’den yeni HAYIR klibi
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, ‘Güneşli yarınlar için, en çok da çocuklarımız için hayır' başlıklı yeni referandum klibini yayınladı.
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