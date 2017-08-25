CHP'den yeni KHK'lara tepki

CHP'li Altıok, olağan üstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 693 ve 694 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararnameye (KHK) tepki gösterdi. Altıok, yeni KHK'ların MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın konuşmasının önüne geçilmek için çıkarıldığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, milletvekillerinin yasama yetkisinin ellerinden alındığını belirterek yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla yayınlanan iki yeni KHK ile Türkiye’de önemli hukuki ve idari değişiklikler getirilmiştir. Seçimler yapılmadan demokratik parlamenter sistem tümüyle rafa kaldırılmış, TBMM fiili olarak lağvedilmiştir. Milletvekillerinin ‘seçim öncesi ya da sonrası çalışmaları yüzünden’ soruşturulabilecek olması tümüyle demokrasi ve hukuk skandalıdır” ifadelerini kullandı.

OHAL konusu ile ilgili olmayan çok sayıda düzenleme ile devletin yeniden yapılandırıldığını söyleyen Zeynep Altıok, “Getirilen değişiklerle, başbakanın bir kısım yetkileri Cumhurbaşkanına devredilmiş. İstihbarat tek elde toplanmış ve MİT müsteşarına soruşturma, tanıklık izni Başbakandan alınıp Cumhurbaşkanına verilmiş. 2019 seçimlerinde muhalif bir Başbakan çıkması durumunda Hakan Fidan’ın konuşmasının önüne geçilmiş böylece. Başka ülkelerle tutuklu veya hükümlü takası yapmak gibi daha önce başbakana ait olan bir yetkinin cumhurbaşkanlığına devredilmesinin de direk Zarrab’la ilgili diye düşünüyorum. İçeride ve dışarıda korkuları çok büyük ve bu nedenle devlet Erdoğan ekseninde yeniden yapılandırılıyor” dedi.