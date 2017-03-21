Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP''den Yıldırım Demirören'e istifa çağrısı

»
CHP''den Yıldırım Demirören'e istifa çağrısı
CHP'li Gürsel Tekin, Futbol Zirvesi'nde 'evet' propagandası yapan TFF Başkanı Demirören'e tepki göstererek istifaya çağırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in söylediği "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı ’Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" sözlerine tepki gösterdi ve istifaya çağırdı.

İşte Tekin'in açıklamaları:

ŞEREFİNİZ, HAYSİYETİNİZ, NAMUSUNUZ VARSA DERHAL İSTİFA EDİN

"Dün tarafsız olması gereken, 80 milyon yurttaşımızı temsil etmesi gereken federasyon başkanı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, ’ben evet diyeceğim, herkes evet desin’ dedi. ’Evet’ diyebilirsin, ona hiç tereddüdüm yok. Tercihinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Şerefiniz, haysiyetinin, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan. Orası sizin babanızın çiftliği değil. Böyle bir şey olabilir mi? Devletin bütün kurumları, sivil olması gereken kurumlar, kuruluşlar kampanyada taraf olabilecek durumu gelmiş. Kazaran bu sistem geçtiği zaman ne olur acaba, düşünüyor musunuz hiç? Türkiye bunların hiç birini hak etmiyor."

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
CHP''den Yıldırım Demirören'e istifa çağrısıCHP''den Yıldırım Demirören'e istifa çağrısıHayırcılara saldırı: 4 yaralı!Hayırcılara saldırı: 4 yaralı!Diyarbakır'da AKP otobüsüne saldırıDiyarbakır'da AKP otobüsüne saldırıABD'ye kritik talep: Gülen'i geçici olarak tutuklayınABD'ye kritik talep: Gülen'i geçici olarak tutuklayınAlmanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldıAlmanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldıCHP'li Yılmaz: Kerkük'teki rezalete göz yummak ikiyüzlülüktür!CHP'li Yılmaz: Kerkük'teki rezalete göz yummak ikiyüzlülüktür!Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"Lisede dehşet saçan gencin paylaşımları şok ettiLisede dehşet saçan gencin paylaşımları şok ettiMHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemediMHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemedi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti