CHP'li Ağbaba: AKP, Barzani ve Bahçeli'yi bir halayda buluşturdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağababa, AKP'nin Peşmerge başı Barzani ve Bahçeli'yi 'bir halayda buluşturduğunu' söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Devlet Bahçeli'nin referandum tavrına çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin Barzani ile aynı halayda buluştuğunun altını çizen Ağbaba, AKP, Bahçeli ile Barzani'yi bir halayda buluşturdu" ifadelerini kullandı.

İşte Ağbaba'nın açıklamaları:

'AKP BAHÇELİ İLE BARZANİ’Yİ BİR HALAYDA BULUŞTURDU'

“Bir taraftan Sayın Bahçeli'yle "evet" kampanyası sürdürülüyor, diğer taraftan Barzani'yle. Bakın, geçtiğimiz hafta Barzani Türkiye'ye geldi, Türk askerleri Barzani'nin bayrağına selam durdu. MHP rest çekti, bağırdı, Meclisi birbirine kattı "Ey AKP! Tercihini yap." dedi AKP'ye cevabı AKP değil, cevabı Barzani verdi, dedi ki: "Referandumda MHP'yle beraber 'evet' kampanyası yapacağız."

Hakikaten, AKP'yi takdir etmek lazım. Bakın, bunu bir halaya benzetin, halayın ortasında AKP'nin olduğunu düşünün. AKP ortada halay çekiyor, halayın bir ucunda Sayın Bahçeli, bir ucunda Barzani, sağ eli Bahçeli'de, sol eli Barzani'de, ortada AKP. Şimdi, AKP aradan çıksa, AKP halayı bıraksa, "Yoruldum." dese Barzani ile Bahçeli bir bakmışsınız, el ele, kol kola halay çekiyorlar. Bunu sağlamak hakikaten her siyasi partinin mahareti değil. Düşünün ki Barzani ile MHP'yi aynı halayda buluşturuyor ve beraber halay çekiyorlar.”