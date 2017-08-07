CHP'li Ağbaba'dan tek tip kıyafet tepkisi

CHP'li Ağbaba, mahkemeye çıkan kişilere tek tip kıyafet giydirilmek istenmesine tepki göstererek, Guantanamo Kampı benzeri bir tek tip kıyafet uygulamasının, FETÖ'nün mağdur görülme tehlikesini artıracağını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mahkemeye çıkan kişilere tek tip kıyafet giydirilmek istenmesine tepki göstererek, “Guantanamo Kampı benzeri bir tek tip kıyafet uygulaması, Türkiye’de hukuk ve insan hakları normlarından hızla uzaklaşıldığını göstererek, tüm dünyada FETÖ’nün mağdur görülme tehlikesini artıracak ve elini güçlendirecektir” dedi.

ANKA’nın haberine göre, Ağbaba yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hukuka aykırıdır”

“AKP yöneticileri dahi ‘Kuru ile yaşın ayrılamadığını’ ifade ederlerken, mahkemeye çıkan kişilerin, mahkeme süreci sonlanmadan ve hüküm verilmeden suçlu kabul edilecekleri şekilde tek tip kıyafete sokulması hukuka aykırıdır.

Keza sivil darbe altındaki Türkiye’de, kimlerin terörist olduğuna mahkemeler yerine AKP Genel Başkanı karar vermektedir. AKP’ye muhalif olan herkes FETÖ sepetine atılmakta, saray tarafından işaret edilen insanlar, sarayın emrindeki savcılar tarafından terörist suçlaması ile aylarca cezaevlerinde rehin olarak tutulmaktadırlar. Cumhuriyet Gazetesi davasında da görüldüğü üzere, gazetecilik yargılanmakta ve buna kılıf olarak terör örgütü üyeliği gösterilmektedir. Kimin terörist sayılacağına tek bir kişinin sarayından karar verdiği bir ülkede, kimin badem içi rengi tek tip kıyafet giyeceğine de kimin karar vereceği bellidir.

AKP Genel Başkanı’nın tek tip kıyafet ile ilgili ‘Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak’ ifadesi de sorunludur. Guantanamo Kampı benzeri bir tek tip kıyafet uygulaması, Türkiye’de hukuk ve insan hakları normlarından hızla uzaklaşıldığını göstererek, tüm dünyada FETÖ’nün mağdur görülme tehlikesini artıracak ve elini güçlendirecektir. AKP yöneticileri tarafından sıklıkla dile getirilen idam tartışması da aynı şekilde FETÖ’ye yaramaktadır. Bir yandan terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in Amerika Birleşik Devletleri’nden iadesini isteyip, bir yandan da, hukukun en önemli kurallarından olan ‘geriye yürümeme’ ilkesi ortadayken idam gündemi yaratmak, tüm dünyada terör örgütüne yönelik bir ‘mağdur’ bakışı oluşturmakta ve ülkemizde hukukun askıya alındığını göstermektedir. Mahkeme süreçlerinin, evrensel hukuk kuralları içerisinde kalınarak bir an önce tamamlanması ve darbecilerin cezalarını alması yerine, bu tarz iç politikaya yönelik söylemler, hem elebaşının ülkemize getirilmesini zorlaştırmakta hem de dünyanın ülkemize yönelik bakışını zedelemektedir.”