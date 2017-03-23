CHP'li Altıok: Ülkeyi tek kişinin üzerine yapmamızı istiyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, Başkanlık sistemiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Altıok, "Ülkenin tapusunu tek bir kişinin üzerine yapmamızı istiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Ülkenin tapusunu tek bir kişinin üzerine yapmamızı istiyorlar. Neyimiz var, neyimiz yok hepsini tek bir kişiye emanet etmemizi istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz, hep birlikte 'Hayır' demeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altıok, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması çalışmaları kapsamında Bergama ve Foça ilçelerinde ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Bergama Belediyesi'nin düzenlediği programda Metin Altıok şiirleri üzerine söyleşi gerçekleştirdiğini vurgulayan Altıok, Kozak Yaylası mahallelerini gezdiğini, maden ve taş işleme tesislerini ziyaret ettiğini kaydetti.

Altınok, Kozak Yaylası’nın en önemli geçim kaynağı olan çam fıstığındaki verimliliğin düşmesine ilişkin işletmeciler ve köylülerle konuyu ele aldıklarını bildirdi.



Hacıhamzalar Mahallesi ziyaretinde köylülerle bir araya gelerek, sohbet ettiğini aktaran Altıok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye önemli bir dönemeçte. Bir muhtar var ve o tüm evlerin, tüm arazilerin, bütün köyün, istikrar için kendi üzerine tapulanmasını istiyor. Eğer tapulanırsa o köy büyüyecek, kalkınacak, o köyde istikrar olacakmış. Sizler muhtara bu gerekçeyle tapularınızı verir misiniz ? İşte bu referandumdan istenilen budur. Ülkenin tapusunu tek bir kişinin üzerine yapmamızı istiyorlar. Neyimiz var, neyimiz yok hepsini tek bir kişiye emanet etmemizi istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz, hep birlikte 'Hayır' demeliyiz."

Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluştuğunu kaydeden Zeynep Altınok, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye bu dayatmaya karşı boyun eğmeyecek ve 'Hayır' diyecek, buna olan inancım tam. İzmir ise çok güçlü bir 'Hayır' diyecek. Elini sıktığımız, ziyaret ettiğimiz, çayını içtiğimiz Kozak Yaylası köylülerinden Bergama esnafına, maden işçilerinden, Foça halkına kadar bunu net bir biçimde görüyoruz. 17 Nisan sabahı Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkmış olmanın mutluluğuyla uyanacağız."