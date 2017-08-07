CHP'li Atıcı: Eğer burada Atatürk dersi varsa kampı terk edeceğim

CHP'li Atıcı, "O kamplarda militan yetiştiriliyor" çıkışı yaptığı kamplardan biri olarak gösterdiği Silifke'deki Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı’na girerek incelemelerde bulundu. Atıcı burada müdürle tartıştı.

Kampta yaz sinema kampına katılan ve belgesel çeken öğrenciler, yönetmen ve hocalar Aytuğ Atıcıyı görünce, ’Militan Yetiştiriliyor’ sözlerinin kendilerini ve ailelerini üzdüğünü belirtip özür dilemesini istedi.

Atıcı ise Militan yetiştiriliyor çıkışının, geçen temmuz ayında AKP Konya Gençlik Örgütünce düzenlenen Diriliş Muştusu konulu etkinlikle ilgiliolduğunu, sportif ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı kamplarla bir sorununun olmadığını vurguladı.

MÜDÜR İLE SERT TARTIŞMA

Aytuğ Atıcı, kendisinin orada olduğunu öğrenerek gelen İl Müdürü Şaban Güneş’e, geçen temmuz ayı başında Ak Parti Konya Gençlik Kolları’nca lise öğrencilere yönelik düzenlenen ’Diriliş Muştusu Yaz Kampı’na neden izin verdiğini sorarakşöyle devam etti:

Eğer buna direk siz izin verdiyseniz sorunum sizinledir. Eğer izni bakanlık verdiyse sorunum bakanlıkladır o zaman. Bu konuyu siz araştırmadan nasıl verirsiniz? Böyle bir dernek, STKolup olmadığını araştırmaz mısınız? Konya AK Partisi İl Gençlik kollarının yaptığı duyuru var. Siz herhangi bir şekilde ’Falanım’ diyen insana buranın kapısını açar mısınız? Çünkü burası bir devlet kuruluşudur. Bunu araştırdığınız zaman basit bir araştırma şuan internete Diriliş Muştusu diye girin, Konya AK Parti İl Gençlik Kollarının yaptığı ilan ve çocukların burada 3 dönem kamp yaptığını görürsünüz.

Burada siyasi bir partinin, hangi parti olursa olsun bir etkinliğine izin veremezsiniz. Buralara nasıl ki biz evlatlarımızı Milli Eğitim Bakanlığına veher yaşta emanet ediyorsak. bu kamplara da emanet ederiz. Ancak, bir siyasi partiye,bak ayrım yapmadan söylüyorum, emanet edilemez yasa gereğidir. Çünkü bir siyasi parti üye olması için 18 yaşını doldurması gerekmektedir.

18 yaşın altındaki çocuklar AK parti gençlik kollarında, beraber devletin bu kampındaeğitim almışlardır. Eğitim içeriklerini de söyleyeyim isterseniz. Hani siz diyorsunuz ya Çağdaş Atatürk ve laik diyorsunuz. Bu kampta bir tane Atatürk dersi varsa, ben burada hepinizden özür dileyerek çıkıp gideceğim.

EMİR ÜZERİNE VERDİM

Müdür Güneş’in "Bana gelen emir üzerine izin verdim" demesi üzerine Atıcı şu yanıtı verdi:

"Siz burada bürokrat olarak yasadışı bir işe engel olmak zorundasınız. Gençlik Spor Bakanı değil Başbakan dahi size yasa dışı bir emir verir ise, bu emri reddetmek zorundasınız. Bu kampta bir siyasi partinin eğitim yapamayacağını, 18 yaşın altında çocukların bir siyasi partinin şemsiyesinin altıda bulunamayacağını bilmiyor musunuz?’ Ben de anladım ki bakanlıktan bu izin verilmiş. Bakanlığın size göndermiş olduğuliste çerçevesinde bu kampı, ama bilerek ama bilmeyerek AK Partiye açmışsınız. 18 yaş altındaki bebelerin nasıl oturduğunu resimlerde görün. Ondan sonra da bana gelin deyin ki buralarda 'militan yetişmiyor' deyin."

’BÖLÜCÜ VE HAİN OLMASIN YETER’

Son derece sert geçen tartışma sırasında İl Müdürü Şaban Güneş ise Atıcı’nın bu sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Diriliş Muştusu nedir, bir topluluktur. İkincisi biz bütün üniversite topluluklarına, gençlik topluluklarına bu fırsatı veriyoruz. Bana aynı yapıda diriliş değil de bilmem sevgi muştusu üniversite topluluğu gelse ona da izin veririm. Benim çizgim şudur, bölücü olmasın, hain olmasın, bayrağını vatanını milletini seven her gence devletimin tesisleri açıktır."