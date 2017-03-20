CHP'li Balbay son anket sonuçlarını açıkladı!

CHP İzmir milletvekili Balbay, partisinin referanduma dair düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Balbay, "7 bölgeden 5'inde 'hayır'ın önde, İstanbul'da MHP ile AKP'nin yüzde 58 oy toplamına rağmen 'Evet' ancak yüzde 51 civarını buluyor" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Bursa'ya gelen Balbay, ilçelerde gerçekleştirilen programların ardından İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

BALBAY: TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDEN 5'İNDE HAYIR ÖNDE

Referandum sonuçlarına yönelik anketlere göre 'Hayır'ların önde olduğunu ifade eden Balbay, şöyle konuştu: "Ankara'da Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın da önüne koyulan anketlerde Türkiye'nin 7 bölgesinden 5'inde 'Hayır'lar önde. İstanbul'da AK Parti'yle MHP'nin oy toplamı yüzde 58. İstanbul'da 'Evet'ler yüzde 51. Orada da bıçak sırtı bir tablo olduğu görünüyor.

BALBAY: ANADOLU İNSANI, ERDOĞAN'A 'SANA HER ŞEYİ VERDİK, DAHA NE İSTİYORSUN' DİYOR

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 'Evet' oylarının AK Parti'nin 7 Haziran 2015'te aldığı oyların altında olduğunu savunan Balbay, "Bu, o bölgede yerel olarak geçmişte AK Parti'ye oy vermiş olanların da büyük oranda 'Hayır' yönünde bir değerlendirme içinde olduğu görünüyor. Özellikle İnegöl'de de görmüş olduğumuz, geçmişte Saadet Partisi'ne oy vermiş olanların da ciddi bir 'Hayır' kampanyası içinde olduklarını görüyoruz. İktidarın iddia ettiği gibi 'Hayır' diyenler teröristtir, sadece şu kesin 'Hayır' diyor gibi bir şey yok. Geniş bir yelpaze içinde 'Hayır' var. Toroslar'daki hava da aynı. Bir abimiz 'Her şey oldun, daha ne istiyorsun, ben hayır diyeceğim' dedi. Anadolu insanı Sayın Erdoğan'a 'Biz sana her şeyi verdik daha ne istiyorsun' diyor. Genel tablo bu" şeklinde konuştu.