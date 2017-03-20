Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP'li Balbay son anket sonuçlarını açıkladı!

»
CHP'li Balbay son anket sonuçlarını açıkladı!
CHP İzmir milletvekili Balbay, partisinin referanduma dair düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Balbay, "7 bölgeden 5'inde 'hayır'ın önde, İstanbul'da MHP ile AKP'nin yüzde 58 oy toplamına rağmen 'Evet' ancak yüzde 51 civarını buluyor" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Bursa'ya gelen Balbay, ilçelerde gerçekleştirilen programların ardından İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

BALBAY: TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDEN 5'İNDE HAYIR ÖNDE

Referandum sonuçlarına yönelik anketlere göre 'Hayır'ların önde olduğunu ifade eden Balbay, şöyle konuştu: "Ankara'da Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın da önüne koyulan anketlerde Türkiye'nin 7 bölgesinden 5'inde 'Hayır'lar önde. İstanbul'da AK Parti'yle MHP'nin oy toplamı yüzde 58. İstanbul'da 'Evet'ler yüzde 51. Orada da bıçak sırtı bir tablo olduğu görünüyor.

BALBAY: ANADOLU İNSANI, ERDOĞAN'A 'SANA HER ŞEYİ VERDİK, DAHA NE İSTİYORSUN' DİYOR

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 'Evet' oylarının AK Parti'nin 7 Haziran 2015'te aldığı oyların altında olduğunu savunan Balbay, "Bu, o bölgede yerel olarak geçmişte AK Parti'ye oy vermiş olanların da büyük oranda 'Hayır' yönünde bir değerlendirme içinde olduğu görünüyor. Özellikle İnegöl'de de görmüş olduğumuz, geçmişte Saadet Partisi'ne oy vermiş olanların da ciddi bir 'Hayır' kampanyası içinde olduklarını görüyoruz. İktidarın iddia ettiği gibi 'Hayır' diyenler teröristtir, sadece şu kesin 'Hayır' diyor gibi bir şey yok. Geniş bir yelpaze içinde 'Hayır' var. Toroslar'daki hava da aynı. Bir abimiz 'Her şey oldun, daha ne istiyorsun, ben hayır diyeceğim' dedi. Anadolu insanı Sayın Erdoğan'a 'Biz sana her şeyi verdik daha ne istiyorsun' diyor. Genel tablo bu" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Kurtulmuş'tan 'demokrasi' çağrısıKurtulmuş'tan 'demokrasi' çağrısıCHP'li Balbay son anket sonuçlarını açıkladı!CHP'li Balbay son anket sonuçlarını açıkladı!Niğde Valiliği'nden Akşener'e yeni yasakNiğde Valiliği'nden Akşener'e yeni yasakSinan Oğan: Patronların talimatı varSinan Oğan: Patronların talimatı varAksakallı: Örtüyü kaldırdım ve Halisdemir'i alnından öptümAksakallı: Örtüyü kaldırdım ve Halisdemir'i alnından öptümBakan Tüfenkçi: “Hayır çıkarsa, kaos ortamına girmiş oluruz”Bakan Tüfenkçi: “Hayır çıkarsa, kaos ortamına girmiş oluruz”Akşener, Niğde'den 'hayır' diyecekAkşener, Niğde'den 'hayır' diyecekSon anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı!Son anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı!MHP MYK üyesi Güler: Erdoğan yerli ve milli bir liderMHP MYK üyesi Güler: Erdoğan yerli ve milli bir liderDavutoğlu ve Abdullah Gül, Başbakan Yıldırım'ın kahvaltısına katılmadıDavutoğlu ve Abdullah Gül, Başbakan Yıldırım'ın kahvaltısına katılmadı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti