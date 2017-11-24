Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP'li Belediye Başkanı Eşkinat'a 7 yıl hapis istendi!

»
CHP'li Belediye Başkanı Eşkinat'a 7 yıl hapis istendi!
Tekirdağ'ın Süleymapaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, CHP Süleymanpaşa İlçe Teşkilatı'nın 22 Ekim'deki olağan kongresinde konuşan Eşkinat'ın sözlerinin, Habertrak isimli yerel gazetede yayımlandığı hatırlatıldı. 

Haber ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, konuşmanın diğer medya organlarında da yer alarak aleniyet kazandığı kaydedildi. 

İddianamede yer alan ifadesinde Eşkinat, makam ve kişi belirtmediğini, herhangi bir hakaret amacı olmadığını, halkın ayaklanması, şahlanmasından kastının partililerin çalışması olduğunu ve partililere hitap ettiğini anlattı. 

Ömrünün legal siyasetin içinde geçtiğini, herhangi bir şekilde halkı sokağa dökmek ya da ayaklandırmak gibi bir amacı olmadığını kaydeden Eşkinat, çağdaş, demokratik, parlamenter rejimden yana olduğunu, demokrasiye sahip çıkılmamasının sonucunun faşizm ve diktatörlük olacağını, birlikte mücadeleye sahip çıkılması gerektiğini aktardı. 

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, Eşkinat'tan şikayetçi olduğu belirtilerek, Adalet Bakanlığı'ndan da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuna ilişkin kovuşturma izni alındığı belirtildi.

Eşkinat'ın bazı sözlerinin düşünce özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Erdoğan'a hakaret kastı taşıdığı vurgulanan iddianamede, bazı ifadelerin ise kin ve düşmanlıkla kongrede bulunanları Cumhurbaşkanı'na karşı ayaklanmaya tahrik ettiği kaydedildi. 

İddianamede, Mehmet Ekrem Eşkinat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, soruşturma kapsamında, savcılıkça alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'nce, imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye Başkanı Eşkinat'a 7 yıl hapis istendi!CHP'li Belediye Başkanı Eşkinat'a 7 yıl hapis istendi!Davutoğlu: "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez"Davutoğlu: "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez"RTÜK'te AKP-MHP ittifakı bozulmadıRTÜK'te AKP-MHP ittifakı bozulmadıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli açıklamasıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli açıklamasıTaner Yıldız: "Uzanlar Grubu tarafından tehdit edildim"Taner Yıldız: "Uzanlar Grubu tarafından tehdit edildim"Fatih Altaylı: "Soçi’den ne çıktığını tam anlayamadım"Fatih Altaylı: "Soçi’den ne çıktığını tam anlayamadım"AKP'nin arkasında mı kenetlenelim?AKP'nin arkasında mı kenetlenelim?Abdülhamit Gül'den Adil Öksüz açıklamasıAbdülhamit Gül'den Adil Öksüz açıklamasıDevlet Bahçeli'den o slogana tepkiDevlet Bahçeli'den o slogana tepkiAKP Sözcüsü Mahir Ünal: "Faşistler parlamentoya girdi"AKP Sözcüsü Mahir Ünal: "Faşistler parlamentoya girdi"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti