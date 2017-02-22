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CHP’li Böke’ye ölüm tehdidi

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CHP’li Böke’ye ölüm tehdidi
CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, katıldığı bir canlı yayın programında ölüm tehdidi aldı. Benzer bir bilginin polisin elinde de olması ile Böke evine yoğun güvenlik altında götürüldü.

Böke’nin televizyon kanalındaki konuşmasında 16 Nisan referandumunda “Hayır” kampanyası yapanların, “evet” kampanyası yapanlarla “eşit şartlarda olmadıklarını” söylemesi ve “bu ülkede hayır kampanyası yapmak, ölüm tehdidini göze almayı gerektiriyor” mesajı vermesi üzerine televizyon kanalını arayan bir şahıs, “zorluk yaşamak öyle olmaz, böyle olur” diyerek, Böke’yi öldürmekle tehdit etti.

Olay, Böke televizyon binasından ayrılmadan polise aktarıldı. Böke, gece yarısı polisler gelene kadar kanalda bekledikten sonra, yoğun güvenlik önlemi altında, Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gitti.

Benzer bir ihbarın poliste de olduğunun anlaşılması üzerine, Böke Ankara’da Esenboğa hava alanında da yine yoğun güvenlik önlemiyle karşılandı.

UÇAĞIN KAPISINDAN BORDO BERELİLER ALDI

CHP Sözcüsü’nü uçağın kapısından bordo bereliler ile CHP’liler karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte, 8 araçlık güvenlik konvoyuyla evine getirilen Böke, polisler apartmanı baştan sona arayana kadar araçtan indirilmedi.

Böke, yine polis koruması eşliğinde evine götürüldü.

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