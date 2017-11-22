CHP'li Bülent Tezcan'dan YSK yasa teklifine teki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Meclis'e sunulan YSK yasa teklifine tepki göstererek müşahitlik ve sandık başkanlığı maddelerinin geri çekilmesini talep etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından MYK’nın gündemine ilişkin basına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) teşkilat yapısına ilişkin AKP tarafından verilen kanun teklifini değerlendirdi.

YSK’nın bir teşkilat yasasına ihtiyacı olduğunu ancak söz konusu 14 maddenin içinde ciddi şekilde problem oluşturacak düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Tezcan, seçim güvenliğine işaret etti.

“MÜŞAHİTLİK UYGULAMASINI SINIRLAYACAK ADIMLAR DOĞRU DEĞİL”

Teklifte, seçim güvenliğini tehdit eden iki önemli konunun olduğunu kaydeden Tezcan, “Bunlardan bir tanesi, müşahitlik uygulamasını engelleyen, müşahitliği fiilen ortadan kaldırmayı amaçlayan bir hüküm; 298 sayılı Kanunda, ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik’ hükmü. Biz müşahitlik uygulamalarının daha etkin ve yaygın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede sadece siyasi partilerin değil, sivil toplum örgütlerine sandık denetiminin açılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu yönde iyileştirmeler yapılmasını beklerken, siyasi partilerin dahi müşahitlik uygulamasını sınırlayacak adımlar, doğru adımlar değil” dedi.

“SİYASİ PARTİLER SÜRECİ DENETLEMEKTEN KENARA ÇEKİLMEK İSTENİYOR”

Tezcan, ikinci olarak ise, siyasi partilerin sandık başkanı önermesine ilişkin maddenin yürürlükten kaldırılmak istendiğini belirterek, “Bu, siyasi partileri seçim sürecini denetlemekten kenara çekmek, sandık güvenliği konusunda daha olumsuz bir pozisyon yaratmak anlamına gelir. Bu düzenlemelerin YSK’nın teşkilat yasasıyla ilgisi yoktur. Bu nedenle, bu düzenlemelerin şu aşamada, burada bulunması doğru da değildir” dedi.

“AKP OLUMLU NOKTAYA YANAŞIRSA, YSK’NIN TEŞKİLAT YASASI HIZLA GEÇER”

Kanun teklifini veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a seslenen Tezcan, şunları kaydetti:

“Bizim AK Parti’den ve teklif sahibinden beklediğimiz şudur, YSK’nın bir teşkilat yasasına ihtiyacı vardır. Bu teşkilat yasasını hızla geçirilebilir, bu ihtiyacı giderebiliriz ama konuyla ilgisiz ve seçim güvenliğinde ciddi sıkıntı yaratacak bu hükümleri koymak, bu yasayı tartışmalı hale getirir. O yüzden bunun revize edilmesinde yarar vardır. Bu maddelerin tekliften geri çekilmesini talep ediyoruz. Teklif sahibi arkadaşımız, Sayın milletvekili geri çekerse ve AK Parti olumlu noktaya yanaşırsa, YSK’nın teşkilat yasası hızla geçer. Yoksa hakketmediği ve gereksiz bir tartışmanın içine girmiş oluruz.”