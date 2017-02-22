CHP'li Engin: "Kadrolar boş, atama yapılmıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin," KPSS'ye girip başarılı olmasına rağmen atanmayan, ataması yapılmayan on binlerce insan var. Kadrolarda ihtiyaç olmasına rağmen neden atama yapılmıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, kamuda alımların yeterli düzeyde yapılmadığına dikkat çekti. TBMM'de konuşan Engin, hükümet'i "Başkanlık için harcadığınız eforu neden gençlerimiz, engellilerimiz ve onların atamaları için sarf etmiyorsunuz? Milyonlarca kişiden KPSS sınav ücreti alıyorsunuz. Neden kadroları boş tutuyorsunuz?" sözleri ile eleştirdi.

Gençlerin gecelerini gündüzlerine katarak eğitimlerini tamamladıklarını belirten Engin, "Eğitim fakültesi mezunları, önlisans muhasebe mezunları, çevre, gıda, su ürünleri, ziraat, kimya, tekstil, makine, inşaat, bilgisayar, elektrik elektronik gibi bölümlerden mezun mühendisler, teknikerler, iktisadi ve idari bilimler mezunları, psikologlar, biyologlar ve daha onlarca bölüm mezunu gencimiz kamu kurumlarında çalışmak için KPSS’ye giriyorlar ama ihtiyaca rağmen atamalar yeterli sayıda yapılmadığı için iş bulamıyorlar" dedi.

21 BİN ENGELLİ KADROSU BOŞ

Hükümet'in sadece 20 bin öğretmen ataması yapacağını açıkladığını hatırlatan Didem ENGİN, engelli vatandaşlarımızın durumuna da değinerek "Engellilerimiz için de benzer durum söz konusu: 21 bin boş engelli kadrosu olmasına rağmen atama yapılmıyor" diye konuştu.

Kamudaki kadroların boş bırakıldığını iddia eden Engin, "AKP Hükümeti'ne soruyorum: Başkanlık için harcadığınız eforu neden gençlerimiz ve onların atamaları için sarf etmiyorsunuz? Milyonlarca kişiden KPSS sınav ücreti alıyorsunuz. Neden kadroları boş tutuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.