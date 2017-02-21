CHP’li Engin: "Popülist KHK şovları, mağduriyetleri gidermiyor"

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için verilen önergeye Bakanlık’tan “SGK’nın aktüeryal dengesi bozulur” cevabı verildi. Önergenin sahibi CHP’li Engin çok sert tepki gösterdi.

Vatandaşlar, prim günü ve sigortalılık süresinin tamamlanması ile emekli olabilirken, AKP yaptığı bir düzenleme ile bu uygulamayı ortadan kaldırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların prim günü ve sigortalılık süresi dolsa bile emekli olma ihtimalleri ortadan kalktı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen mağdur vatandaşların sorununu CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin Meclis’e taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde “EYT’li vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenleme yapılması” da istenmişti.

BAKANLIK’TAN İLGİNÇ YANIT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, “Yaş ile ilgili bir düzenlemenin Sosyal Güvelik Kurumu'nun aktüeryal dengesini olumsuz etkileyeceği ve hazine transferlerinin artmasına sebep olacağı”nı belirterek değişikliğin yapılamayacağını belirtti.

Gelen cevaba tepki gösteren CHP’li Engin “Referandum sürecinde daha fazla oy alabilmek için her türlü popülist düzenlemeyi yapanlar, gerçek mağduriyetler karşısında kulaklarını tıkamaktadır. Popülist KHK şovları, mağduriyetleri gidermiyor. Oysa Yüz binlerce vatandaşımızın haksız yere mağdur edilmesi basit bir düzenlemeyle giderilebilirdi” dedi.

Yanıtı değerlendiren Didem ENGİN, "EYT'liler devlete göre emekli olabilmek için genç ancak işverene göre istihdam edilebilmek için yaşlı görülmekte, dolayısıyla ciddi bir mağduriyet yaşamaktalar. AKP Hükümeti ise bu mağduriyeti yok sayarak sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini bahane ederek "Hazine transferleri artar" diyor. Oysa AKP Hükümeti referanduma yönelik bütçe dengelerini bozucu bugüne kadar görülmemiş popülist kararlar alırken, her nedense EYT’lerin haklı taleplerini ve mağduriyetlerini görmezden gelmeye devam ediyor. Soru önergemde EYT’li kaç vatandaşımız olduğunu ve bu mağduriyeti gidermek için yapılabilecek bir düzenlemenin mali boyutunu sormuştum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sorularımın hiçbirisine yanıt vermediği gibi, aktüeryal dengenin ne kadar etkileneceği ve konunun mali boyutunun büyüklüğü hakkında hiçbir bilgi vermiyor, üstünkörü yanıtlarla konuyu geçiştiriyor. " dedi.