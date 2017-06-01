CHP'li Erdal Aksünger: Darbenin siyasi ayağı ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "15 Temmuz’un siyasi ayağı ortaya çıkarılsın” önergesinin AKP oylarıyla reddedilmesini, "Böylece darbenin siyasi ayağı da ortaya çıkmış oldu" ifadeleriyle yorumladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağıyla ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi amacıyla HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın verdiği önergenin AKP oylarıyla reddedilmesine çarpıcı bir yorum yaptı. Aksünger, önergenin AKP oylarıyla reddedilmesine, “Böylece darbenin siyasi ayağı da ortaya çıkmış oldu” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın verdiği “15 Temmuz'un siyasi ayağı ortaya çıkarılsın” önergesi AKP oylarıyla reddedilmişti. Ahmet Yıldırım, verdiği önergede Meclis’te kurulan komisyonun çoğunun AKP’li vekillerden oluşması sebebiyle darbe girişiminin tüm yönleriyle değil, AKP’nin istediği şekilde araştırıldığını ifade etmişti. Yıldırım, önergesinde AKP’li 80 vekilin Gülen cemaatinin şifreli mesajlaşma programı olduğu öne sürülen ByLock’u kullandığı iddiasını tekrarlamıştı ve “Darbenin siyasi ayağında AKP’li siyasetçilerinin olduğu bizzat AKP’li bazı seçilmişler tarafından da itiraf edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.