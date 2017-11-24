CHP'li Erdoğadu: "Emekliler çalışmak zorunda kalıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, çalışan 65 yaş üstü 835 bin kişinin yarısının emeklilerden oluştuğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, emekli maaşı yetersizliği nedeniyle 65 yaş üstü emeklilerin yeniden çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Çalışan 65 yaş üstü 835 bin kişiden, 440 bininin emeklilerden oluştuğunu belirten Erdoğdu, 2017 Ağustos ayı itibariyle 65 yaş üzerinde bulunan 18 bin kişinin de iş aradığını ifade etti.

“ÜLKEYİ YÖNETENLERİN AYIBI”

Erdoğdu, 835 bin kişilik çalışan yaşlı nüfusun yüzde 52.6’sının ikinci işinde çalıştığının altın çizerek, “65 yaş üstü çalışanların yarısından fazlası emekli olmasına karşın yine çalışmaya devam ediyor, 18 bini de iş arıyor. Evinde dinlenmesi ve emekliliğinin tadını çıkarmasını beklediğimiz bu insanlar maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığı nedeniyle yeniden çalışmak zorunda kalıyor. İktidar hayatı kolaylaştırmak yerine şartları ağırlaştırdığı için insanlar artan yaşına rağmen yeniden çalışmak zorunda kalıyor. Batılı ülkelerde emekliler dünyayı gezerken bizim emeklilerimiz iş kovalıyor. Ülkemize gezmek için gelmiş turist de emekli, onu burada gezdiren şoför de emekli. Birisi medeni ülkede yaşamanın sefasını sürerken bizim emeklimiz ise cefasını çekiyor. Bu durum, bu ülkeyi 15 yıldır yönetenlerin ayıbı” dedi.

ÖNCE İKİ İKRAMİYE SONRA KALICI ÇÖZÜM

Emeklilik sonrası çalışanların her geçen gün artığını ifade eden Erdoğdu, sosyal devletin bu durumuna çözüm bulması gerektiğini belirterek, “CHP iktidarında ilk aşamada emeklilere iki maaş ikramiye vererek onları rahatlatacağız. Sonraki aşamada ise emeklilerimizi ikinci bir iş aramak zorunda kalmamaları için onların refahını arttırıcı, sosyal hayatını zenginleştirici kalıcı çareler üreteceğiz. Böylece emeklilerimizi rahat ettirirken, genç istihdamını da arttırmış olacağız. Emeklilerimize geçinebilecekleri düzeyde maaş sağlarsak yaklaşık 3 milyon gencimize de iş imkanı sağlamış olacağız” dedi.