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CHP'li Erdoğdu çok sert tepki gösterdi!

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CHP'li Erdoğdu çok sert tepki gösterdi!
CHP’li Erdoğdu, İstanbul’da referandum çalışması yapan otobüslerinin belediye görevlileri tarafından engellenmesine isyan etti.

YETER, HADDİNİZİ BİLİN!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sirkeci Meydanı’nda referandum kampanya çalışması yapan ‘Hayır’ otobüsünün belediye görevlileri tarafından engellemesine sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan tepki gösterdi.

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Hollanda krizi üzerinden gönderme yapan Erdoğdu, “Sirkeci'de aracımız AKP'nin sürekli faaliyet gösterdiği meydana sokulmuyor... Kim yasakladı? Tabi ki faşist Hollanda! Irkçı Avrupa!” ifadelerini kullandı.

Referandum sürecinde hiçbir sıkıntı yaşanmasın diye hassas davrandıklarını söyleyen Erdoğdu, “Referandum huzur içinde geçsin diye dişimizi sıktık... Ses çıkarmadık... Yeterrrrrrr... Haddinizi bilin” diye belirtti.

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İZNİMİZ OLDUĞU HALDE ENGELLEDİLER
CHP'nin Hayır TIR'ının meydana girişini engelleyen zabıta ekipleri yola çöp konteynerleri ve zabıta araçları ile barikat kurduğu görüldü. Olaya tepki gösteren CHP Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer, referandum çalışmaları için gerekli izinlerin alındığı halde seyyar satıcı muamelesine maruz kaldıklarını söyledi. Çağdaş Ses'in haberine göre Özimer şöyle konuştu;  'Hayır çalışması için getirilen tır izinler alınmış olmasına rağmen Meydana Sirkeci Tramvay Durağından içeri alınmıyor.Yollar zabıta ve belediye araçlarının yanı sıra vinçlerle kapatılmış. İznimiz olduğu halde seyyar satıcı muamelesine maruz kalıyoruz.Referandum çalışmalarımızı gerçekleştirmek demokratik hakkımızdır. İnsanları "Tek Adam Rejimine" mahkum etmek isteyenler, vatandaşı bilinçlendirmemizin önüne geçmeye çalışıyorlar. Değil zabıtaları gerekirse tomaları ile gelsinler. Demokrasiden ve demokratik haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.'

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