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CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'e yapılan saldırı anları kamerada
CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'e yapılan saldırı anları kamerada
CHP'li Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in gizli oylama sırasında, kendi cep telefonuyla çektiği görüntülere yaşanan arbede yansıdı.
12 Ocak 2017 Perşembe 17:14
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