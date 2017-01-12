CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'e yapılan saldırı anları kamerada

CHP'li Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in gizli oylama sırasında, kendi cep telefonuyla çektiği görüntülere yaşanan arbede yansıdı.

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te oylanma süreci oldukça sert geçiyor. Tartışmalar hatta fiziksel müdahaleler yaşanıyor. Dün Meclis Genel Kurulu'nda oylama sırasında cep telefonuyla görüntü kaydeden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, bir grup AK Partili vekil tarafından darp edildi.

Aynı zamanda Kadin-Erkek Firsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olan CHP'li Hürriyet, bu darp sonrasında kürsüye gelerek AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ve Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'yu kınadı. Çok sert bir konuşma yapan Hürriyet şunları söyledi:

"Bir grup başkanvekiline bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan bir kere daha sizi kınıyorum sayın Elitaş. İdare amiri sizi de kınıyorum. Resmen telefonu elimden gasp ettiniz. Fiziki müdahalede bulundunuz. Boynumun halini görüyor musunuz? Yalancı da sizsiniz, insanlarını kandırıyorsunuz. Bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanıza, bir kadına bu kadar müdahale edebilecek kadar başkanlık hırsına bürünmüş olmanızı kınıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız, yere batsın anayasanız, yere batsın hırsınız."