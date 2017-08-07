CHP'li Gök: Bahçeli ikna odasında ikna edildi

Bahçeli'yi eleştiren CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bahçeli ikna odasında ikna edildi. Tekrar anayasa değişikliğine destek verdi. Şimdi bir başkasına söyletiyorlar, bir başkası söyleyince Devlet Bahçeli yüksek perdeden konuşuyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, partisinin Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında AKP'li Ayhan Oğan'ın "Yeni bir devlet kuruyoruz. Lideri de beğenseniz de beğenmeseniz de Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine tepki gösterdi.

Ayhan Oğan'ın sözlerini eleştiren Gök, şöyle devam etti:

''Ayhan Oğan isimli bir meczup çıktı yeni devlet kurmaktan bahsetti. O devletin kurucusunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti. Şaşırmadık, siz asıl ona değil, ona bu sözü söyletenlere bakın. Ayhan Oğan'ın dilinden çıkartılmış bir söz değil. Bilinçli ve planlı bir iktidar uygulamasına şahit olduk. İktidar partisi uygulamalarına baktığınızda sözlere baktığınızda kıyısından köşesinden geçerek hafif bir eleştiri yapmak sureti ile 'partimizin eski bir yöneticisi' denilmek sureti ile adını koymadılar.''

"BAHÇELİ İKNA EDİLDİ"

Eleştirilerini Devlet Bahçeli ile sürdüren Gök, "Devlet Bahçeli ikna odasında ikna edildi. Tekrar anayasa değişikliğine destek verdi. Şimdi bir başkasına söyletiyorlar, bir başkası söyleyince Devlet Bahçeli yüksek perdeden konuşuyor ama daha hala siz bu gerçeği göremeyecek misiniz. Türkiye'de oynanan oyunu göremeyecek misiniz'' diye konuştu.

15 Haziran'da başlayan Adalet Yürüyüşü'nü Hindistan'ın bağımsızlık tarihinde Gandhi'nin yürüyüşünden sonra birinci derece kitlesel, uzun mesafeli, uzun günlere tabi bir yürüyüş olarak nitelendiren Levent Gök, Adalet Yürüyüşü'nü 26 Ağustos'ta 5 gün kamp ile yapacakları ''Adalet Kurultayı'' ile taçlandıracaklarını bildirdi.