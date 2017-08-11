CHP’li Gürer, "TRT’ye kesilen enerji payı kaldırılsın"

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, TRT’ye tüketiciden kesilen yüzde 2 oranındaki enerji payının kaldırılması için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tüketicinin elektrik faturalarına yansıyan yüzde 2 oranındaki enerji payını TBMM gündemine taşıdı.

Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında TBMM Başkanlığına Kanun Teklifinde bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerden yapılan yüzde 2 oranındaki enerji kesintisinin kaldırılmasına rağmen, tüketicilerin elektrik faturaları üzerinden bu ödemeyi yapmaya devam ettiğini anımsattı.

“TRT TARAFSIZ DEĞİL”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinde, TRT'nin Anayasa ve yasalara göre tarafsız olması gerektiğini ifade etti. Ancak TRT'nin yayınlarında tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini, hükümete yakın bir yayıncılık anlayışı sergilediğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devletin kurumunun yandaş bir yayıncılık ilkesi içinde olmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlattı.

“YANLI TRT'NİN FİNANSMANI TÜM TÜKETİCİDEN…”

Taraflı bir yayıncılık anlayışı sergileyerek Anayasaya ve yasaları ihlal eden TRT'nin finansmanının tüm tüketicilerden sağlandığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, kaliteli ve tarafsız hizmet alamayan tüketiciye isteği dışında zorunlu ödeme yaptırıldığını vurguladı.

Gürer, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi için elektrik faturaları üzerinden ödediği yüzde 2 oranındaki TRT enerji payı kesintisinin kaldırılmasını istedi.