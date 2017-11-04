CHP'li Hamzaçebi'den Şile'de batan gemiyle ilgili çarpıcı iddialar!

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili gelecek hafta TBMM'ye araştırma önergesi vereceğini bildirdi.

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hamzaçebi, Şile Limanı'na gelerek mürettebatın aileleriyle görüştü. Daha sonra gazetecilere konuşan Hamzaçebi, Şile'de büyük bir acı yaşandığını ifade etti. Geminin Gemlik'ten sac yükledikten sonra Kartal'a uğradığını ve ardından Karadeniz'e çıktığını anlatan Hamzaçebi, Şile'nin yaklaşık 7 mil açığında da bir anda battığını hatırlattı.

Gemide yakınları olan ailelerle görüştüklerini ve hepsinin büyük bir acı ve endişeyle sonucu beklediklerini belirten Hamzaçebi, şunları söyledi:

"Gemide kaç kişinin olduğu, mürettebatın kaç kişiden oluştuğu henüz kesinlik kazanmış değil. 10 dendi, sonra 9'a indi, hatta gemide bir misafir kişinin olduğu da ifade ediliyor. Şu ana kadar batık gemiden 3 kişinin cesedi çıkarıldı. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Ancak gemi çok derinde, görüş mesafesi 10 santim gibi çok kısa bir mesafe. Bir dalış 3,5 saat sürebiliyor. Zor şartlarda süren bir çalışma bu. Süratle sonuç çıkacağını ve gemide var olduğu düşünülen kişilerin ulaşılabilen cesetlerinin yukarıya çıkarılacağını tahmin ediyorum."

"GEMİNİN YAŞI KONUSUNDA TARTIŞMALAR VAR"

Hamzaçebi, ailelerin kafalarında çok büyük soru işaretleri olduğunu da aktararak, özellikle geminin yaşı konusunda tartışmalar olduğunu belirtti.

Bu kadar yaşlı bir geminin sefere çıkmaması gerektiğinin kendisine ifade edildiğine değinen Hamzaçebi, "Ben de öyle düşünüyorum. Gemi gerçekten bu kadar yaşlıysa, su almışsa hatta Kartal'da geminin gövdesine yama yapıldığı ifade ediliyor, çok sağlam olmadığı, hurdaya ayrılması gereken bir gemi olduğu ifade ediliyor, elbette ki bunlar ifadeler, iddialar." dedi.

İddiaların doğru olup olmadığının, yürütülecek soruşturmayla ortaya çıkacağını vurgulayan Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Ailelerin çoğu gemici, denizci. Sektörü bilen, aralarında makine mühendisi olan kişiler var. Onların bu endişelerine kulak vermek lazım. Geminin sigortalanmasından birinci kaptanın Kartal'da ayrılmasına kadar, ailelerin ve dolayısıyla bizim, hepimizin kamuoyunun merak ettiği konular var. Bir örnek verdi aileler, ben de katılıyorum. Çok yaşlı otomobillerin hurdaya ayrılması konusunda teşvik eden kanunlar çıkarılıyor. Benzer bir kanun neden gemiler için çıkarılmıyor? Çıkarılmalı, katılıyorum. TBMM böyle bir görevi üstlenmeli. İnsanlar belli bir yaşa gelince çalışma hayatında emekli oluyor. Gemilerin de bir emeklilik yaşı olmalı. Bu konuları kapsayan bir Meclis araştırma önergesini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağım. Bu konuyu araştırmak, siyaset kurumunun görevidir, sadece siyasal partinin değil, tüm siyasal partilerin görevidir. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için bu önlemleri almalıyız. TBMM olarak gereken adımları atmalı, gerekli yasaları çıkarmalıyız."