CHP'li İnce: İsrail ezanı susturdu, Erdoğan ses çıkarabildi mi?

CHP'li İnce, Konya'daki halk otobüslerinde "dik dur eğilme, bu millet seninle" yazılı Erdoğan fotoğraflarının olmasına dikkat çekerek, "Ne dik durması? İsrail ezanı susturdu. Ses çıkarabildi mi?" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan’da yapılacak referandum için bugün Konya’da Kılıçarslan Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Muharrem İnce, konuşmasında, Başbakan Binali Yıldırım’ın mitinglerde Başbakanlığın kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Başbakan Yıldırım’ın, seçimle Başbakanlığa gelmediğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

”Meydan meydan geziyor, meydanlarda, ben gereksizim, ben lüzumsuzum, başbakanlığı kaldırın, başbakanlığı yok edin diyor. Çünkü seçimle gelmedi. ‘Abidik gubidik’ yöntemlerle geldi. Milyonlarca oy alan Konyalı Davutoğlu’na çekil kenara dediler, sonra kongrede bin 200 kişinin oyuyla başbakan oldu. Ben Konya’da yaşasaydım sadece bu sebep için bile ‘Hayır’ oyu verirdim. Ne oldu ‘Abidik gubidik’ yöntemler, bu yöntemi ben bulmadım ki, Binali Yıldırım’ın kendisi buldu. Şimdi bu yöntemle geldiği için ‘feda olsun’ diyor, Binali’nin başbakanlığı. Babanın dükkanı mı zannettin sen Başbakanlığı da feda ediyorsun. Beleş bulduğu için ‘feda olsun’ diyor. Sanki babasının evinden getirdi.”

O KADAR DOLAR AYAKKABI KUTUSUNA SAĞMAZ Kİ

Başbakan Binali Yıldırım’ın meydanlarda İstanbul’daki 3’üncü köprüden bahsettiğini belirten İnce, ”Köprü yaptık diyor. O kadar dolar, ayakkabı kutusuna sığmaz ki, artanıyla da köprü yapacaksın” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, her gün mitinglerde gaf yaptığını söyleyen İnce, ”Milletvekili değil de sadece fizik öğretmeni Muharrem İnce olsaydım, yine hayır derdim. Sadece Binali Yıldırım kalsın diye. O bu ülkenin neşesi, neşesi. Canım sıkıldığında onun videolarını izliyorum. Bakalım bugün ne gaf yapacak diye. Günlük olarak takip edin, eğlenirsiniz” diye konuştu.

“İSRAİL EZANLARI SUSTURDU TEK KELİME EDEBİLDİ Mİ”

Muharrem İnce, Konya’daki toplu taşıma minibüslerinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin olduğunu ve bunlardan bir tanesinde ‘Dik dur eğilme, Konya seninle’ yazılığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

”Onun dikliği mi kaldı İsrail ezanları susturdu, tek kelime edebildi mi? Putin’den özür diledi mi, dilemedi mi Askerin kafasına çuval geçirildiğinde nota verebildi mi Ne dedi, Nisan’da Gazze’ye gideceğim, sonra Mayıs’ta, Haziran’da gideceğim dedi, gitti mi Gazze’ye. Dik duruyormuş ne diki, 90 derece eğilmiş, ne diki. Gazze’ye gidemedi ama Gebze’ye gitti. Neresi dik duruyor, onu almadım.”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen İnce, muhtar azasını bile halkın seçtiğini, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ise halkın seçmeyeceğini, Cumhurbaşkanı’nın kendisinin atayacağını söyledi.