CHP'li İrgil: MHP'li Parsak siyasete AKP'de devam edecek

MeclisAnayasa Komisyonu’nda anayasa değişiklik teklifinin önceki geceki görüşmelerine MHP tartışması damgasını vurdu. CHP'li vekil İrgil'in MHP'li Parsak'a "Parsak siyasete AKP'de devam edecek" diye bağırması dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in, “Burhan Kuzu’nun söylediği, sonradan düzeltmeye çalıştığı ‘MHP kapatılacaktır’ tespiti siyaseten doğru bir tespittir. Burada, eğer böyle giderse, büyük ihtimaldir ki Kürt hareketi ve milliyetçi hareket kendisini parlamentoda temsile yetki bulamayacaktır. Çünkü bunun arkasından da anlaşılıyor ki bir dar bölge sistemi gelecektir” sözlerinin tetiklediği tartışma tutanaklara özetle şöyle yansıdı:



Mehmet Parsak (MHP): Merak etmeyin, Allah’ın izniyle MHP Türkiye Cumhuriyeti var olmaya devam ettiği müddetçe var olmayı devam ettirecektir. Bundan yana kaygınız olmasın.



Nihat Yeşil (CHP): Burhan Kuzu’ya söyleyin.



Mehmet Parsak: Ona da söylenmesi gerekenler mutlaka söylenir.



Ceyhun İrgil (CHP): Sanırım Sayın Parsak AKP’de siyasete devam edecek, o yüzden çok önemsemiyor, sorun etmiyor.



Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Yani, Türkçesi MHP’ye baybay.



Mehmet Parsak: Ne memlekete baybay ne MHP’ye baybay.



Mustafa Elitaş (AK Parti Grup Başkanvekili): Burhan Kuzu’yla bu konuyu konuştuk. Dedi ki, “Benim televizyondaki yaptığım konuşmada herhangi bir şekilde böyle bir ifadem yoktur, sadece ifade ettiğim konu şudur: 2 aday arasında yapılacak bir çekişmedir. Burada 1’inci parti ile 2’nci partinin adayları tespit olur, eğer cesaret edip de 2’nci partinin genel başkanı aday olabilirse...”



Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP): Niye 2 aday, anayasada öyle mi yazıyor?



Mustafa Elitaş: Hayır, sistem o şekilde hanımefendi. Anayasa öyle yazmıyor ama bilemiyorum, burada sos olsun diye mi söylüyorsunuz bunu anlayamıyorum?



Ceyhun İrgil: Televizyonda aynen şunu söyledi: “Bu sistemde AKP ile CHP kalır.”



Mustafa Elitaş: Ya gözüm, kardeşim, bakın, Burhan Kuzu’nun kitabında MHP yazıyor mu? Sayın Burhan Kuzu’yla konuştum, bugün AK Parti 1’inci partidir, yarın başka parti 1’inci parti olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göreceğiz, partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edecekler mi, etmeyecekler mi? Çünkü milletvekili adaylığı aynı gün olduğundan cumhurbaşkanı adayı olan milletvekili adayı olamayacak.”