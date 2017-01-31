CHP'li Kadıgil gözaltına alındı

CHP Parti Meclisi üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında adliyede gözaltına alındı.

CHP PM üyesi Saliha Sera Kadılgil hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yakalanmasına yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Basın Suçları Bürosu savcılığı tarafından twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan CHP PM üyesi Sera Kadıgil, Necmeddin Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı davada ifade vermek için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltına alındı. Kadigil, avukatlar ve polis eşliğinde ifade vermek üzere bekliyor. Kadıgil ifadesini verdikten sonra emniyete götürülecek. Bu arada CHPli vekil Selina Doğan da destek için adliyeye geldi.