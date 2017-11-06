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CHP'li Meclis üyesine silahlı saldırı

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CHP'li Meclis üyesine silahlı saldırı
Silivri Belediye Meclis üyesi 44 yaşındaki Cengiz Aksu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Silivri Belediyesi Meclis üyesi CHP’li Cengiz Aksu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay Silivri- Çorlu karayolu üzerindeki Askeri Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi. Otomobili ile kırmızı ışıkta bekleyen Aksu, bu sırada iddiaya göre 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Aksu, otomobili ile hızla olay yerinden uzaklaşıp,  Çorlu girişinde uygulama yapan polis ekiplerine vurulduğunu söyleyerek yardım istedi.

Aksu, polisin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken, saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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