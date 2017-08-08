Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP'li Muharrem İnce'den TRT tepkisi

»
CHP'li Muharrem İnce'den TRT tepkisi
CHP'li Muharrem İnce, cep telefonlarından alınan TRT katkı payının yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarılmasına çok sert tepki gösterdi.

TRT Katkı Payı’na yapılan zamma, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce de büyük tepki gösterdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Cep telefonlarından alınan TRT payı artırılmış. İktidarın borazanı TRT’ye daha fazla borazanlık ve yandaşlık yapması için para lazım” ifadesini kullandı.

İnce’nin tepkisine takipçilerinin etkileşimi de hayli yüksek oldu. İnce’nin yazdıkları kısa sürede binlerce beğeni alırken, yüzlerce takipçisi tarafından da retweet edildi.

İlgili Haberler
Vatan Şaşmaz'dan ilginç 'organik hoşaf' açıklamasıTRT'de düzenlenen programda 'organik hoşaf' projesi finale kaldıCep telefonlarına TRT ayarı
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Muharrem İnce'den TRT tepkisiCHP'li Muharrem İnce'den TRT tepkisiBinali Yıldırım'dan CHP'li Akaydın'a tepkiBinali Yıldırım'dan CHP'li Akaydın'a tepkiCHP'li Öztürk Yılmaz: Musul bizim ikinci vatanımızdır!CHP'li Öztürk Yılmaz: Musul bizim ikinci vatanımızdır!Erdoğan: "Bursları anneye veriyoruz. Babaya versek..."Erdoğan: "Bursları anneye veriyoruz. Babaya versek..."MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözlerMHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözlerMiroğlu: "AK Partililer bile HDP'nin barajı aşıp, Meclis'e gitmesini istiyordu!"Miroğlu: "AK Partililer bile HDP'nin barajı aşıp, Meclis'e gitmesini istiyordu!"Metin Feyzioğlu; "Korkunç bir şey..."Metin Feyzioğlu; "Korkunç bir şey..."Asıl sorun AKP'nin intikam politikası!Asıl sorun AKP'nin intikam politikası!Yeni devlet ve kurucu liderlikYeni devlet ve kurucu liderlikRakamların diliRakamların dili
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti