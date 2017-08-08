CHP'li Muharrem İnce'den TRT tepkisi

CHP'li Muharrem İnce, cep telefonlarından alınan TRT katkı payının yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarılmasına çok sert tepki gösterdi.

TRT Katkı Payı’na yapılan zamma, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce de büyük tepki gösterdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Cep telefonlarından alınan TRT payı artırılmış. İktidarın borazanı TRT’ye daha fazla borazanlık ve yandaşlık yapması için para lazım” ifadesini kullandı.

İnce’nin tepkisine takipçilerinin etkileşimi de hayli yüksek oldu. İnce’nin yazdıkları kısa sürede binlerce beğeni alırken, yüzlerce takipçisi tarafından da retweet edildi.