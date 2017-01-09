CHP'li Oran'dan MHP'ye: Başkanlık, Türk töresini pas pas etmektir

CHP'li Umut Oran, yeni Anayasa teklifi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye ve MHP'li vekillere kritik uyarılarda bulunan Oran, "Başkanlığa 'evet' oyu vermek, Türk töresini pas pas etmek demektir" ifadelerini kullandı.

CHP’li Umut Oran, Cumhurbaşkanlığı görünümlü başkanlık sistemi görüşmelerinin TBMM’de başlamasından önce MHP milletvekillerine son kez çağrıda bulunarak, “Okullarda ‘Türküm’ diye başladığı için Andımızı kaldıranlara, Türk Milleti ifadesinin ‘ırkçılık’ olduğunu öne sürenlere, tabelalardan T.C. ibaresini kaldıranlara karşı MHP milletvekilleri tarihi bir cevap vermelidir.

Başkanlığa ‘evet’ oyu verenler ‘Türk Töresi’ni de paspas edenler olarak tarihe geçecektir. İnancım odur ki ‘Türk Milleti’; kendilerine Genel Başkan diyenlerle değil ‘doğrudan ve haktan yana’ saf tutanlarla beraber olacak, Atatürk’ün ‘7.000 yıllık Türk beşiği’ dediği Anadolu’nun paramparça edilmesine ve kardeş kavgaları içinde yok olmasına fırsat vermeyecektir” dedi.

ÖCALAN’LA DA GÖRÜŞTÜLER

TBMM’deki görüşmelerin öncesinde bu sabah yazılı açıklama yapan CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Umut Oran, şunları kaydetti;

Başkanlık tartışmaları, AKP’nin her dönemde yaptığı gibi, hedef şaşırtılarak devam etmektedir. Kurulduğu günden beri, liberallerden Öcalan’a kadar, hemen her grupla “yol arkadaşlığı” yapan AKP, bugünlerde de MHP üzerinden Başkanlık hedefine ulaşmak istemektedir.



MİLLİYETÇİ PARTİNİN TESLİM OLMASI TÜRK TÖRESİNE İHANETTİR

Dün “her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almakla” övünen bir anlayışın bugün isminin içinde “milliyetçi” ibaresi olan bir partinin Genel Başkanı vasıtasıyla milleti bölmeye çalışması ilginç, ama şaşkınlık verici değildir. Zira AKP, budur! AKP; yeterince kullandıktan sonra bir kenara atmak üzere, herkesle ve her koşulda “pazarlık” edebilen bir partidir.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı olmak da, Barzani Devleti’nin hamiliğine soyunmak da, komşu devletlerin kan gölüne dönmesine seyirci kalmak da, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyon üstüne operasyon yapılmasına göz yummak da AKP için normaldir. Ancak AKP’nin ne olduğunu yaşayarak gören bir siyasinin, hem de adında “milliyetçi” ibaresi olan bir partinin Genel Başkanı’nın AKP’ye teslim olması; bağlı olduğunu iddia ettiği “Türk töresine” de, “akla” da, “Türk milletine” de ihanet etmek demektir ve her durumda şaşırtıcıdır.



MHP SEÇİM YAPACAK: MİLLETİN BİRLİĞİ Mİ AKP’NİN DİRLİĞİ Mİ?

AKP; ulus devleti yok etmeye çalışmaktadır ve Bahçeli bakmaktadır.

AKP; devletin itibarını zayıflatmaktadır ve Bahçeli sessizdir. AKP; Başkanlık rejimiyle beraber devletin ruhunu yok etmeye uğraşmaktadır ve Bahçeli itaatkârdır.

Gelinen noktada “milletin birliğini” AKP’nin “dirliği” için feda eden Devlet Bahçeli bir yanda; vatanın ve milletin bekası için Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkan MHP tabanı ve milletvekilleri diğer yandadır.



“EVET” OYU TÜRK TÖRESİNİ PASPAS EDECEK

Okullarda “Türküm” diye başladığı için “Andımız”ı kaldıranlara, Türk Milleti ifadesinin “ırkçılık” olduğunu öne sürenlere, tabelalardan T.C. ibaresini kaldıranlara karşı MHP milletvekilleri tarihi bir cevap vermelidir. Başkanlığa “evet” oyu verenler “Türk Töresini de paspas edenler olarak tarihe geçecektir.



TÜRK MİLLETİ, KARDEŞ KAVGASINA GÖZ YUMMAYACAK

İnancım odur ki “Türk Milleti”; kendilerine Genel Başkan diyenlerle değil “doğrudan ve haktan yana” saf tutanlarla beraber olacak, Atatürk’ün “7.000 yıllık Türk beşiği” dediği Anadolu’nun paramparça edilmesine ve kardeş kavgaları içinde yok olmasına fırsat vermeyecektir.