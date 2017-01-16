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CHP'li Özel: Açık oy kullanılırsa Anayasa Mahkemesi'ne taşırız

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CHP'li Özel: Açık oy kullanılırsa Anayasa Mahkemesi'ne taşırız
CHP Grup Başkanvekili Özel, AKP'lilerin yine açık oy kullanması ve 330 rakamının geçilmesi halinde, CHP'nin durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa değişikliklerinin gizli oylamayla yapılmasının Anayasa hükmü olduğunu, ancak AKP’li vekillerin bu hükmü hiçe sayarak oylarını açık olarak kullandıklarını hatırlattı. Özel, eğer ikinci tur oylamada da benzer bir durum yaşanırsa ve teklif 330’u geçerse, “konuyu AYM’ye taşıyacağız” dedi.

“ANAYASA’YI HİÇE SAYIYORLAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı açıklamada, AKP’lilerin ‘başkanlık anayasası' görüşmelerinde Anayasa'nın hiçe sayılıp açık oy verdiklerini vurgulayarak, şöyle dedi;

“Eğer bu düzenleme açık oylarla, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi ve iptalini sağlayacağız. Şekli yönden de anayasa yazım tekniği açısından da götüreceğiz.”

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