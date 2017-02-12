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CHP'li Özel: Bu defa korkanlar kaybedecek

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CHP'li Özel: Bu defa korkanlar kaybedecek
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Bu defa korkanlar kaybedecek. Bu sefer davasına inanan ve aksi durumda başına neyin geleceğini bilen farklı bir uyanış, farklı bir birliktelik var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Zeytine Vefa Şenliği"nde yaptığı konuşmada, iktidarın, bulunduğu yerden ayrılmamak için yeni bir rejim inşa etmeyi bile göze öne sürdü.

Bu korku yüzünden yönlendirilen siyasi tercihler sonuç verince başka korkuların başladığını iddia eden Özel, "Bu rejimin bile değişebileceğine birileri inandı. Şimdi başka bir tartışma ile karşı karşıyayız. Çünkü bu defa korkanlar kaybedecek. Bu sefer kendisine inanan, davasına inanan, neyi savunduğunu bilen ve aksi durumda başına neyin geleceğini bilen farklı bir uyanış, farklı bir diriliş, farklı bir birliktelik var." diye konuştu.

"Rejim değişikliğiyle karşı karşıyayız"

Gelinen noktada Türkiye’ye önerilenin bir hükümet sistemi olmadığını savunan Özel, şunları kaydetti:

"Adına başkanlık denilen ama dünyadaki başkanlıklarda örneğine hemen hemen hiç rastlanamayacağı, ülkede istenen bu sistemle, bir kişi tüm yetkileri elinde toplayıp, istediği gibi yönetebilecek. Hesap vermeyecek, hesap sorulamayacak. Sistemdeki açıklarla ele geçirilen yetkilerle ömür boyu başkan kalınabilecek. Seçilmiş olmanın verdiği meşrutiyet üzerinden seçilmemişlere ülkeyi yönettirebilecek. Sistem değil, rejim değişikliğiyle karşı karşıyayız."

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