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CHP'li Özel: "Erdoğan'ın, Atatürk'e ilk kez Atatürk demenin sebebi 16 Nisan"

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CHP'li Özel: "Erdoğan'ın, Atatürk'e ilk kez Atatürk demenin sebebi 16 Nisan"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ü Anma Töreni'ndeki konuşmasında CHP'yi hedef alan sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ey Erdoğan; Senin Atatürk sevginin, ilk kez Atatürk'e Atatürk demenin sebebi 16 Nisan'dır" dedi.

Özel, Erdoğan'ın açıklamalarına dair Twitter hesabından paylaştığı mesajda "AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk sevgisi azlığının suçlusunu da buldu: CHP" ifadelerini kullandı.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yüzde 51'le kabul edildiği 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumuna atıf yapan CHP'li vekil şunları yazdı:

"Ey Erdoğan; Senin Atatürk sevginin, ilk kez Atatürk'e Atatürk demenin sebebi 16 Nisan'dır! NAFİLE ÇABANI BU MİLLET GÖRÜYOR! Rejimi değiştirmeye kalktığınız 16 Nisan'da YSK marifetiyle saydık sandığınız oylar sayılmadı, tartıldı! İşte bu yüzden; Yapılacak ilk seçim dikta heveslileri ile Cumhuriyet sevdalıları arasındaki bir referandum olacaktır. KORKUYORSUNUZ! DİZLERİNİZ TİTRİYOR!"

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