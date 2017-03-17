CHP'li Özel: Hayır 4 puan önde gidiyor

CHP'li Özel, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, referandumla ilgi yaptıkları anket sonuçları hakkında bilgi verdi. Özel, 'evet' oylarının yüzde 42, 'hayır' oylarının ise yüzde 46 civarında olduğunu öne sürdü.

Manisa'nın Soma ilçesinin ardından Kırkağaç'ta, referandum çalışmalarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Kırkağaç CHP İlçe Başkanı Şerif Ozan İrem de eşlik etti.

Kırkağaç esnafı, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra Kırkağaç'taki Deveciler Kahvesi Meydanı'nda yapılan mitingde konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 15 Temmuz'da yapılmak istenilen darbe girişimini hatırlatarak "Beraber yürüdük biz bu yollarda diye türkü yazanlar döndürmedi 15 Temmuz'dan Türkiye'yi. 15 Temmuz'dan Türkiye'yi Cumhuriyet'e sahip çıkanlar döndürdü. Şimdi bir kez daha ayın 16'sında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e, parlamenter sisteme sahip çıkmak durumundayız" dedi.

Başkan Gönenç'ten sonra konuşan CHP'li vekil Özgür Özel ise Afyon'da yaptığı bir mitingde, bir asker annesinin "Hayır dediğim için bize terörist diyorlar" dediğini anlattı. Özel, "Dün teröristin önüne halı serenler, ‘bey' diyenler, ‘sayın' diyenler, onlarla anlaşma yapanlar, bugün ortaya çıkan şehitler için kurulan tuzakları, kazılan hendekleri, Valiye ‘Görme', MİT'e ‘Duyma' askere ‘Önünden de geçseler dokunma' diyenler, bugün sana terörist diyorsa, sen bu memleketin en kıymetli anasısın, sana terörist diyenler utansın" dedi.

Yaptıkları anket sonuçları hakkında da bilgi veren Özel, referandum için ‘Hayır'ın 4 puan öne geçtiğini söyledi. Özel yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler başladığında ‘evet' yüzde 43, ‘hayır' yüzde 41'di. Şimdi ‘evet' yüzde 42 ‘hayır' yüzde 46 oldu. Ama 12 puanlık bir kararsız var. Bu kararsızın en az 4 puanını ikna edip bu rejim değişikliğine dur dememiz lazım" dedi.

