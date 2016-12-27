CHP'li Özel: MHP'de çatlayan tek şey Bahçeli'nin vicdanıdır

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özel, "MHP'de bir çatlak yok. MHP'de çatlayan tek şey Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin vicdanıdır. Tabanıyla bir kopuş pahasına birilerinin ekmeğine yağ sürmekte, saltanat kayığında kendisine yer aramaktadır" dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yeni Anayasa önerisi ile ilgili açıklama yapan Özel, MHP'nin bu metnin arkasında duramadığını iddia ederek, MHP'nin tabanının ve tüm seçmenlerinin büyük bir üzüntü, kaygı ve aldatılmışlık duygusu içinde olduğunu ileri sürdü.

Bu noktada, MHP'de bazı milletvekillerinin açıkça fikirlerini ortaya koymalarının ve sosyal medya paylaşımlarının, son derece ümit verici olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Sayın doktor Kadir Koçdemir'in paylaşımları bu zincirin yeni bir halkasıdır. MHP'de bir çatlak falan yok. MHP'de çatlayan bir tek şey var; o da yönetimin, partisinin ideallerine, seçmenine verdiği söze ve ortaya koyduğu duruşa karşı yaptığı açı, oradaki yarılma ve çatlaktır. MHP'de çatlayan, MHP'nin yönetim anlayışıdır. MHP'de üst yönetimle taban arasındaki gönül bağı kopmuştur, orası çatlamıştır. MHP'deki yarık derinleşiyor ama bu derinleşen yarıkta MHP'liler bir tarafta, MHP'nin bugüne kadar söylediği tüm sözleri çiğneyen, ayakları altında ezen ve 2-3 yıl önce 'Biz her türlü milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini de her türlü milliyetçiliği de ayaklar altında ezdik' diyen birisine tabi olunma durumuna karşı tabandaki isyandır. Buna kulak veren milletvekili sayısının artması şaşırtıcı değil.

5-6 MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMIZ BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Görünen 7, ama böyle düşünen ve cesaretle bunu oy verme kabinine girdiğinde yerine getirecek milletvekili sayısı MHP'de belki de 37'dir. Belki Devlet Bahçeli bir iki kişiyle birlikte bu dediğini yapacaktır. Biz bu rakamın 30 altında gerçekleşmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Biz, Kadir Koçdemir'i, kendisi gibi düşünenlere ve zaten bu sebepten kendisine oy vermiş olan seçmene saygılı tavrından dolayı kutluyoruz. Bu sayının hızla artacağını, görünenin çok üzerinde olduğunu, MHP'deki 5-6 milletvekili arkadaşımızın buzdağının görünen yüzü olduğunu biliyoruz. MHP'de bir çatlak yok. MHP'de çatlayan tek şey Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin vicdanıdır. Vicdanı çatlamıştır, tabanıyla bir kopuş pahasına birilerinin ekmeğine yağ sürmekte, saltanat kayığında kendisine yer aramaktadır"