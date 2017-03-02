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CHP'li Özel'den Bahçeli'ye çok sert tepki!

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CHP'li Özel'den Bahçeli'ye çok sert tepki!
CHP Grup Başkanvekili Özel, Bahçeli'nin Barzani'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini hedef alan Özel, "Sizi, Barzani'ye tercih etmelerine biz şaşırmadık ama sizin şaşırmanıza şaşırdık" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasını dinlediğini, dünkü sosyal  paylaşımlarını okuduğunu belirten Özel, Bahçeli'ye herkesin, "Parlamenter sistem  yerine, yıllardır üzerinde söz söylediğiniz başkanlık sistemini niye tercih  ettiniz?" sorusunu yönelttiğini belirtti.

Özel, Bahçeli'nin, kendisine oy verenlerin adalet, demokrasi ve daha  zengin bir Türkiye beklentisi yerine, bütün yetkileri elinde toplayan, istediğini  yapan bir sistemi niye tercih ettiğini anlayamadıklarını bildirdi.

Bahçeli'nin, başlangıçtaki "başkanlık siteminin bölünme, federasyon,  Türkiye'nin sonunu getirecek kirli bir hayal olduğu" tavrını değiştirmesini  anlayamadıklarına işaret eden Özel, şöyle devam etti:

AKP'NİN BARZANİ'Yİ TERCİH ETMESİNE ŞAŞIRMADIK

"Ama şimdi siz şunu görüyorsunuz: 16 Nisan'a kadar sizi yanlarında  taşıyanlar, sizden destek alanlar 16 Nisan'dan sonra kendi yollarında yürüyecek.  Tüm yurtseverler, milliyetçiler, MHP'ye gönül verenler, sizin yaptığınız hata  halktan dönmezse başını taşlara vuracak. Ama o gün, siz yine bugünkü gibi  tweetler atarak vaziyeti kurtaracağınızı mı düşünüyorsunuz? Sizi, Barzani'ye  tercih etmelerine biz şaşırmadık ama sizin şaşırmanıza şaşırdık. Eğer bu kadar  kolay şaşıracaksanız, nasıl oldu da yolunuzdan bu kadar hızlı şaştınız? Biz o  tweetlere, hükümetten 16 Nisan'a kadar kaçamak cevaplar geleceğine son derece  eminiz. Ama Sayın Bahçeli, şaşırdığını söyleyerek belki bizleri bu günlerde  şaşırtabilir ama 16 Nisan akşamı vatandaş şaşmayacak, Bahçeli'nin yaptığı hatadan  ülkeyi uzak tutacak."

BAHÇELİ HAYAL GÖRÜYOR

Bir soru üzerine Özel, Bahçeli'nin, gazeteci Abdulkadir Selvi'ye  yönelik "kılıç artığı" nitelemesini de eleştirdi.

Özel, Bahçeli'nin ağzından çıkanı kulağının duymadığı son dört grup  konuşmasını kaale almadıklarını, Bahçeli'yi  kin, öfke, nefret kusan  konuşmalarıyla baş başa bırakmayı tercih ettiklerini söyledi.

Bahçeli'nin referandumda "evet"lerin sandıktan taşacağına yönelik  açıklamalarının sorulması üzerine Özel, "Sayın Bahçeli bu konuda hayal kuruyor.  Sayın Bahçeli, sandıkta alamadığı 'evet' oylarını, rüyasında köpürterek, taşıyor  olarak görüyor olabilir" ifadesini kullandı.

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