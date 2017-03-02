CHP'li Özel'den Bahçeli'ye çok sert tepki!

CHP Grup Başkanvekili Özel, Bahçeli'nin Barzani'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini hedef alan Özel, "Sizi, Barzani'ye tercih etmelerine biz şaşırmadık ama sizin şaşırmanıza şaşırdık" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasını dinlediğini, dünkü sosyal paylaşımlarını okuduğunu belirten Özel, Bahçeli'ye herkesin, "Parlamenter sistem yerine, yıllardır üzerinde söz söylediğiniz başkanlık sistemini niye tercih ettiniz?" sorusunu yönelttiğini belirtti.

Özel, Bahçeli'nin, kendisine oy verenlerin adalet, demokrasi ve daha zengin bir Türkiye beklentisi yerine, bütün yetkileri elinde toplayan, istediğini yapan bir sistemi niye tercih ettiğini anlayamadıklarını bildirdi.

Bahçeli'nin, başlangıçtaki "başkanlık siteminin bölünme, federasyon, Türkiye'nin sonunu getirecek kirli bir hayal olduğu" tavrını değiştirmesini anlayamadıklarına işaret eden Özel, şöyle devam etti:

AKP'NİN BARZANİ'Yİ TERCİH ETMESİNE ŞAŞIRMADIK

"Ama şimdi siz şunu görüyorsunuz: 16 Nisan'a kadar sizi yanlarında taşıyanlar, sizden destek alanlar 16 Nisan'dan sonra kendi yollarında yürüyecek. Tüm yurtseverler, milliyetçiler, MHP'ye gönül verenler, sizin yaptığınız hata halktan dönmezse başını taşlara vuracak. Ama o gün, siz yine bugünkü gibi tweetler atarak vaziyeti kurtaracağınızı mı düşünüyorsunuz? Sizi, Barzani'ye tercih etmelerine biz şaşırmadık ama sizin şaşırmanıza şaşırdık. Eğer bu kadar kolay şaşıracaksanız, nasıl oldu da yolunuzdan bu kadar hızlı şaştınız? Biz o tweetlere, hükümetten 16 Nisan'a kadar kaçamak cevaplar geleceğine son derece eminiz. Ama Sayın Bahçeli, şaşırdığını söyleyerek belki bizleri bu günlerde şaşırtabilir ama 16 Nisan akşamı vatandaş şaşmayacak, Bahçeli'nin yaptığı hatadan ülkeyi uzak tutacak."

BAHÇELİ HAYAL GÖRÜYOR

Bir soru üzerine Özel, Bahçeli'nin, gazeteci Abdulkadir Selvi'ye yönelik "kılıç artığı" nitelemesini de eleştirdi.

Özel, Bahçeli'nin ağzından çıkanı kulağının duymadığı son dört grup konuşmasını kaale almadıklarını, Bahçeli'yi kin, öfke, nefret kusan konuşmalarıyla baş başa bırakmayı tercih ettiklerini söyledi.

Bahçeli'nin referandumda "evet"lerin sandıktan taşacağına yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Özel, "Sayın Bahçeli bu konuda hayal kuruyor. Sayın Bahçeli, sandıkta alamadığı 'evet' oylarını, rüyasında köpürterek, taşıyor olarak görüyor olabilir" ifadesini kullandı.