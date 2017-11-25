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CHP'li Özgür Özel'den seçim açıklaması

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CHP'li Özgür Özel'den seçim açıklaması
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Önümüzde yapılacak ilk seçim, seçim gibi değil bir referandum gibi yürüyecektir" dedi.

Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Demirci İlçe Kongresi'nde konuşan Özgür Özel, CHP'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'deki mağdurların yüreğinin ferahlayacağını söyledi.

"Biz anayasayı konuşalım dedik, onlar 'Ey Kılıçdaroğlu' dediler, 'Anayasa Mahkemesinin yapısı değişiyor' dedik, onlar 'Ey Kılıçdaroğlu' dediler." ifadelerini kullanan Özel, 16 Nisan'daki halk oylamasının referandum gibi değil seçim gibi geçtiğini belirtti.

16 Nisan'daki halk oylamasının şaibeli olduğunu ileri süren Özel, "Önümüzde yapılacak ilk seçim, seçim gibi değil bir referandum gibi yürüyecektir. Bütün yetkileri elinde toplamak isteyen, tek adamlık hayali kuranların hevesi kursaklarında kalacaktır. Yapılacak seçim bir referandum niteliği taşımaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede 58 delegenin oyunu alan Melih Kuru İlçe Başkanlığında seçildi.

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