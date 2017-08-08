CHP'li Özkan flaş bellek olayını anlattı

CHP'li vekil Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde savcıya teslim ettiği flash bellek olayının perde arkasını tüm ayrıntılarıyla canlı yayında anlattı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programının canlı yayın konuğu oldu.

“ORDUDAKİ GÜLEN ÖRGÜTLENMESİ”

Özkan, 2007 yılında kendisine verilen ve savcılığa teslim ettiği flash bellekle ilgili İzmir’deki cumhuriyet mitingiyle ilgili toplantıdan dönerken tanımadığı bir kişinin yaklaştığını anlattı. Özkan şahsın “Elimizde çok müthiş bir flash bellek var. Bu bellekte de kodlar var. Açık olanlar gösteriyor ki bu ordu içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi” dediğini aktardı.

“FETÖ’NÜN İZMİR İMAMI DÜŞÜRMÜŞ”

Flash belleği almak için Sürmeli Otel’in önünde buluştuklarını söyleyen Özkan, “Bana verdi ve gitti. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu flash belleği İzmir imamı spor yaparken düşürüyor. Şahıs alıyor ve kime götürelim diye konuşuyorlar.” ifadesini kullandı.

“ÖNCE EGE ORDU KOMUTANLIĞI’NA GÖTÜRDÜM”

Flash belleğin kendisinden önce Ege Ordu Komutanlığı’na götürüldüğünü öğrendiklerini anlatan Özkan, kendisinin ise belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a teslim ettiğini söyledi.

Özkan, flash bellekteki dosyalarda TSK mensuplarının Alevi, Kürt, solcu olarak fişlendiğini aktardı.

“BANA BİR ŞEY OLURSA BARIŞ TERKOĞLU AÇIKLAYACAKTI”

Özkan, “Ben hücrede ölseydim bu belgeleri Barış Terkoğlu açıklayacaktı. Ona kime teslim edeceğini, ne yapacağını vasiyet etmiştim.

“GAZETECİLERE BELGELERİ TESLİM EDERİM”

Bir gazeteci grubu toplanıp belgeleri isterlerse Türkiye’nin aydınlanması için bu belgeleri teslim ederim” dedi.