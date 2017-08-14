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CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Bahçeli'ye tepki

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CHP'li Öztürk Yılmaz'dan Bahçeli'ye tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Bahçeli'nin Irak'ın kuzeyi için yapılacak referandumla ilgili tutumuna tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

MHP'nin içi boş milliyetçilik yaptığını ifade eden Yılmaz, Bahçeli'nin Barzani'yle ilgili tutumunu da eleştirdi.

"Türkiye'de artık milliyetçilik laf milliyetçiliğine dönüştü"

Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kandil'e operasyon konusundaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Burada Sayın Bahçeli'nin, bu işi kime söylediği önemli. Sürekli işbirliği yaptığı ve Türkiye'de 16 Nisan'da demokrasiyi rafa kaldırmak için birlikte çalıştığı, söyleyeceği tek adres var; o da AKP Genel Başkanıdır. Yapsınlar. Neden yapmıyor madem öyle konuşuyor? Neden yapılamıyor? Burada bir şey var. Türkiye'de artık milliyetçilik laf milliyetçiliğine dönüştü. Eylem milliyetçiliğinden çıktı, laf milliyetçiliğine dönüştü. İşin özü bu."

Kandil'e zaten operasyon yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Muradı nedir Sayın Bahçeli'nin? Sayın Bahçeli'ye tavsiyemiz; 25 Eylül'de Bölgesel Kürt Yönetimi referandum yapıyor. Ne düşünüyor mesela? Sayın AKP Genel Başkanıyla ne konuşuyor mesela bu konuda?" sorularını yöneltti.

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