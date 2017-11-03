CHP'li Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan’ın 30 Ekim günü Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlediği mitingde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a sahip çıkıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler üzerine soruşturma açtı.
Soruşturmanın "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi.
Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'faşist diktatör' demişti.
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