Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP'li Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

»
CHP'li Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan’ın 30 Ekim günü Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlediği mitingde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a sahip çıkıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler üzerine soruşturma açtı.

Soruşturmanın "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'faşist diktatör' demişti. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Batmaz'dan Pensilvanya yalanlarıKemal Batmaz'dan Pensilvanya yalanlarıErdoğan istifa eden başkanlara seslendiErdoğan istifa eden başkanlara seslendiMHP'de 'İYİ Parti' istifalarıMHP'de 'İYİ Parti' istifalarıKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert cevapKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert cevapBaykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamaBaykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamaCHP'li Tezcan hakkında soruşturma başlatıldıCHP'li Tezcan hakkında soruşturma başlatıldıErdoğdu: "Dolar yükseldikçe, vatandaşın borcu da yükseliyor"Erdoğdu: "Dolar yükseldikçe, vatandaşın borcu da yükseliyor"Ozan Arif 'Şerefsiz' davasında ifade verdiOzan Arif 'Şerefsiz' davasında ifade verdiHükümet S-400 almaktan vaz mı geçecek?Hükümet S-400 almaktan vaz mı geçecek?Atatürk düşmanı Hasan Akar’a tahliye!Atatürk düşmanı Hasan Akar’a tahliye!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti