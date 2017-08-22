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CHP'li Tezcan: Kişisel bir ordu kuruluyor

CHP'li Tezcan: Kişisel bir ordu kuruluyor
CHP Sözcüsü Tezcan, ordu içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'e konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, kişisel bir ordu kurulduğunu ve milletin ordusu kavramının bittiğini söyledi. 

Tezcan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine oynanan ciddi bir oyun var. Dün FETÖ yapıyordu bunu, 15 Temmuz'dan sonra da 'Biz bu hastalıklardan arınırız. Bu bütün yaşananlar bize ders olur' diye düşünürken, son YAŞ kararlarında artık mesele başka yerlere geldi. Kişisel bir ordu kuruluyor endişesi yaşıyoruz" dedi.

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