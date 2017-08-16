CHP'li Tezcan: Zam değil sadaka

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, hükümetin memura zam teklifini eleştirerek, "yüzde 3+3 memura sadakadır. Büyüme varsa, çalışanlara da pay vereceksin, büyümeyi paylaştıracaksın ama işinize gelmiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan MYK toplantısında sert açıklamalar yaptı. Tezcan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili olarak FETÖ ile mücadelenin sulandırıldığını iddia ederek “hoşlanmadığınız her kişiye FETÖ’cü diyorsunuz” dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Enis Berberoğlu üzerinden yapılan tartışmalara değinerek, “CHP Genel Başkanını bir kumpas davası, tezgahı ile susturamazsınız dedik, susturamayacaklar. Bunları söylediğimizde rahatsız oluyorlar. Bugün AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, yazılı açıklama yapmış bugün. Telaş ettikleri belli. Baltayı taşa vurduklarını fark ettikleri de belli. Susturmak istediklerini, korkutmak istediklerini hedef gösteriyorlar. Baltayı taşa vurdular. Gösterdikleri hedef dün de bugün de korkmadı. Ne Berberoğlu’nu ne CHP’yi ne de CHP Genel Başkanını onlara yem edeceğiz. Siz devlet gemisini FETÖ’ya teslim ettiniz o gemiye tayfa oldunuz. Darbenin siyasi ayağını gizlemeye çalışıyorlar. Kendi ilişkilerini nasıl örteriz telaşına düşmüşler. ‘Kripto FETÖ’cular vardı soruşturmaları sulandırmak için böyle iddianame, fezleke düzenlediler’ deyip özür dileyebilirler” dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK gündemi devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, “Yine bir şehidimiz var Şırnak’ta. Acımız büyük hain PKK terör örgütü nün saldırısı sonucu bir şehidimiz daha yüreklerimizi kavurdu. Millet olarak başımız sağ olsun. Ter ile kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye, dünya istiyoruz” dedi.

“CHP GENEL BAŞKANINI BİR KUMPAS DAVASI, TEZGAHI İLE SUSTURAMAZSINIZ DEDİK, SUSTURAMAYACAKLAR”

Enis Berberoğlu üzerinden yapılan tartışmalara değinen Tezcan şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanını bir kumpas davası, tezgahı ile susturamazsınız dedik, susturamayacaklar. Konuşmaya devam edeceğiz. ‘Cezaevinden bana haber geliyor’ dedi. Ak Parti Genel Başkanı. Cezaevinden haberin babası geldi. Enis Berberoğlu açıklama yaptı. ‘Bu söylenenleri hepsi iftiradır. Ortada bir suç yok. Benim de olmayan bir suç nedeniyle kimseye iftira atmam söz konuş değil’ dedi. Daha ne açıklaması istiyorsunuz. Berberoğlu’nun ailesine kadar meseleyi götürüp psikolojik savaşa başlatmaya çalıştılar.

NE BERBEROĞLU’NU NE CHP’Yİ NE DE CHP GENEL BAŞKANINI ONLARA YEM EDECEĞİZ

Ne Berberoğlu’nu ne CHP’yi ne de CHP Genel Başkanını onlara yem edeceğiz. Çünkü bu demokrasiyi yem etmek demektir. Demokrasiyi yem etmeyeceğiz. Otoriter bir diktatörlüğe demokrasiyi yem etmeyeceğiz.

GÖSTERDİKLERİ HEDEF DÜN DE BUGÜN DE KORKMADI

Susturmak istediklerini, korkutmak istediklerini hedef gösteriyorlar. Baltayı taşa vurdular. Gösterdikleri hedef dün de bugün de korkmadı.

Dünün kumpas ortakları bugün yine kumaşçılığa devam etmeye çalışıyorlar. Operasyonal bir gazetecilik yerleşti. Bu kumpas faaliyetlerini yandan kurgulayıp yalan haberler ile kumpası köpürten bir anlayış.

OPERASYONAL BİR GAZETECİLİĞİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ FİİLEN AKP GENEL BAŞKANI ERDOĞAN

Dün FETÖ ile beraber yapıyorlardı o medya grupları ile. Sonra bugün yine bunu tek başlarına yürütüyorlar. Operasyonal bir gazeteciliğin genel yayın yönetmeni fiilen AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmuştur.

TELAŞ ETTİKLERİ BELLİ. BALTAYI TAŞA VURDUKLARINI FARK ETTİKLERİ DE BELLİ

Bunları söylediğimizde rahatsız oluyorlar. Bugün AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, yazılı açıklama yapmış bugün. Telaş ettikleri belli. Baltayı taşa vurduklarını fark ettikleri de belli ama ilginç bir şey var. Hakaret, iftira, tehdit ve küfür içeren sözlerle provakatif davrandığımızı söylüyor.

SİZ DEVLET GEMİSİNİ FETÖ’YA TESLİM ETTİNİZ O GEMİYE TAYFA OLDUNUZ

Milletin vicdanına sesleniyorum, konuşmaları dökün ve dinleyin provakatif davranana, küfrü eden kim. Örtülü ahlaksız bir teklif içerisindesiniz dedik. Yani mesaj yolluyorsunuz dedik. Biz hiçbir zaman FETÖ’nün gemisine binmedik. Ama siz devlet gemisini FETÖ’ya teslim ettiniz o gemiye tayfa oldunuz.

DARBENİN SİYASİ AYAĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR. KENDİ İLİŞKİLERİNİ NASIL ÖRTERİZ TELAŞINA DÜŞMÜŞLER

15 Temmuz darbe girişimine karşı bir umut bağlamıştık. Dedik ki belki akıllanır iktidar gerçekten ciddi bir mücadele başlar. Ama görüyoruz ki tek bir mücadelesi var bunların; O da darbenin siyasi ayağını gizleme mücadelesi. Darbenin siyasi ayağını gizlemeye çalışıyorlar. Ortaya çıkarmak değil. Kendi ilişkilerini nasıl örteriz telaşına düşmüşler.

SOMUT ÖRNEĞİ DAVALAR VE SORUŞTURMALAR SÜRECİNDEKİ SULANDIRMALAR

Somut örneği davalar ve soruşturmalar sürecindeki sulandırmalar. Bugün Antalya Milletvekilimiz Mustafa Akaydın ile ilgili bir fezleke düzenleniyor. Mustafa Akaydın’ın açıklamalarını beğenmeyebilirsiniz. Fezleke düzenleniyor. Vallahi de billahi de bunu gördükten sonra benim bunların darbe ile mücadele konusunda samimi olmadıkları kanaatim kat be kat güçlendi.

‘KRİPTO FETÖ’CULAR VARDI SORUŞTURMALARI SULANDIRMAK İÇİN BÖYLE İDDİANAME, FEZLEKE DÜZENLEDİLER’ DEYİP ÖZÜR DİLEYEBİLİRLER

Bunlar bu soruşturmaları özellikle sulandırmak istiyorlar. Aklıma geliyor acaba arkada başka bir kripto tuzak mı var? Kripto FETÖ’cular mı tuzak kuruyor? ‘Kripto FETÖ’cular vardı soruşturmaları sulandırmak için böyle iddianame, fezleke düzenlediler’ diye bir kere daha yarın özür dileyebilirler. Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Siz her hoşlanmadığınız kişiyi FETÖ’cu diye iftiraya maruz bıraktığınızın göstergesi. Korkacak bir şeyimiz yok.”

"MEMURA VERİLEN SADAKADIR!"

Memurlara toplu sözleşme görüşmeleri yapmaya başlandı. Şimdi aynı şekilde burada memura hükümet zam değil, sadaka öneriyor. Hükümetin memura birinci altı ay yüzde 3, ikinci altı ay yüzde 3 diye yaptığı öneri sadakadır sakada. Biz seçim bildirgesinde söyledik; büyüme varsa, büyümeden çalışanlara esnafa, memura, çalışana, işçiye, çiftçiye, emekliye pay vereceksin. Büyümeyi paylaştıracaksın. Türkiye büyüdü diye övünüyorsunuz, versene memura payını. İşinize gelmiyor.