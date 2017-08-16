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CHP'li Tezcan'dan hükümetin zam teklifine tepki
CHP'li Tezcan'dan hükümetin zam teklifine tepki
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, hükümetin memura zam teklifini eleştirerek, "yüzde 3+3 memura sadakadır. Büyüme varsa, çalışanlara da pay vereceksin, büyümeyi paylaştıracaksın ama işinize gelmiyor" dedi.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.