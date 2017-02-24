CHP'li Tezcan'ı yaralayan sanıktan şok ifadeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ı silahla yaralayan Alparslan Sargın, ilk kez hakim karşısına çıktı. Saldırı olayıyla ilgili savunma veren Sargın, "İsteseydim kafasına da sıkardım ama bizim amacımız öldürmek değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a bir restoranda silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan Alparslan Sargın, Aydın'da hakim karşısına çıktı, "İsteseydim kafasına da sıkardım ama bizim amacımız öldürmek değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a, Aydın kent merkezindeki bir restoranda parti üyeleriyle yemek yediği sırada silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına Tezcan katılmazken tutuklu sanık Alparslan Sargın ve tutuksuz yargılanan Fatih Yeşilyurt, İrfan Türkmen ile taraf avukatları hazır bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li Milletvekilleri Ali Yiğit, Nurettin Demir, Hüseyin Yıldız, Uğur Bayraktutan, Murat Bakan, Tuncay Özkan ve Akın Üstündağ'ın izlediği duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Sanık Sargın, hakkındaki suçlamalara ilişkin emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin geçerli olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının yönelttiği, "Üzerindeki bir elbisenin üzerinden 75 bin liralık senet çıkması" sorusuna Sargın, senedin ortak iş yapan 2 arkadaşından birine ait olduğunu ileri sürdü.

'Neden saldırdın?' sorusuna bu yanıtı verdi

Saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği yönündeki soruya Sargın, HDP kongresinde PKK'lı teröristler için saygı duruşu yapıldığı sırada ayağa kalktığını öne sürdüğü Tezcan'a kızgın olduğunu belirterek "Şehitlerimize yaptığı saygısızlık bir Aydınlı olarak beni derinden yaralamıştı. Ben memleketini seven birisiyim. Tezcan, bizlerin oylarıyla seçilen biridir. Teröristler için saygı duruşunda bulunması beni çok etkiledi. Her şeyden önce şehit ailelerinden ve Aydınlılardan bir özür dilemesini beklerdim. Daha önce kullandığım ilaçlar vardı, yaklaşık bir aydır kullanmıyordum. Bunun ve alkolün de etkisiyle Tezcan'ın o hareketleri aklıma geldi ve yanında yaklaşık silahımı baldırına dayayıp bir el ateş ettim. İsteseydim kafasına da sıkardım ama bizim amacımız öldürmek değil." şeklinde cevap verdi.

Savurduğu tehdidi yineledi

Ateş ettikten sonra Tezcan'la aynı masada yemek yiyen kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Sargın, "Öldürülen teröristlere değil, şehitlere saygı duyacaksın. Terör örgütlerine değil devletine sahip çıkacaksın" söyleminde bulunup olay yerinden ayrıldığını ileri sürdü.

'Kasten adam öldürmeden yargılansın' talebi

Tezcan'ın avukatlarından Celal Çelik, olayın işlenişi ve sanıkların mahkemede verdikleri çelişkileri ifadeleri istinaden saldırının organize yapıldığını ve arkasında gizli güçler olduğunu iddia ederek, bu bakımdan Sargın'ın kasten adam öldürme suçundan yargılanması gerektiğini ve dosyanın da Ağır Ceza Mahkemesine devredilmesini talep etti. Çelik, saldırı sonrası Tezcan'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı olması sebebiyle partinin de zarar görüp mağdur olduğunu, bu durumda parti adına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de dinlenilmesi gerektiğini söyledi.

Tutuksuz yargılama talep ettiler

Sanıkların avukatları ise Sargın'ın tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, CHP'nin katılma talebinin bir sonraki celsede değerlendirmesine, sanıklardan Fatih Yeşilyurt hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına, delillerin tam toplanmamış olması, Tezcan'la ilgili kesin raporun alınmamış olması nedeniyle Sargın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Olay ve iddianame

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı 29 Ekim 2016'da Aydın'daki bir restoranda yemek yediği sırada ayağından silahla yaralayan Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalanmış, yanındaki arkadaşı Fatih Y. ise teslim olmuştu. Olaya ilişkin İrfan T. de gözaltına alınmıştı.

Sargın, 2 Kasım'ta tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saldırıya ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 13 sayfalık iddianamede, Alparslan Sargın hakkında "silahla hayati tehlike geçirecek, kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama ve zincirleme tehdit" suçundan 5 ila 15 yıl arasında, Sargın ile aynı restoranda yemek yiyen ve adli kontrolle serbest bırakılan Fatih Yeşilyurt hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 4'te bir oranında indirim yapılması talep edilmiş, Sargın'ın olay yerinden kaçması için taksi temin ettiren şüpheli İrfan Türkmen için de "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında ceza istenmişti.