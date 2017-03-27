CHP'li Torun: Başkanlık sistemi federasyon demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, referandumdan 'evet' çıkması halinde yeni Anayasanın Türkiye'yi eyalet sistemine götüreceğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’nun Korgan ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlardan halk oylamasında “Hayır” için destek istedi. İlçede ev ziyaretleri de gerçekleştiren Torun, bu anayasanın Türkiye’yi eyalet sistemine götüreceğini söyledi.

Torun, “Başkanlık sitemi demek federasyon demektir. Bu da Türkiye’yi bölünmeye götürecek, felakete sürükleyecektir. Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanlığının yerine partili cumhurbaşkanlığı geliyor. Bir siyasi partinin genel başkanı tarafsız cumhurbaşkanı olamaz. 80 milyon Türk insanını kucaklamaz, bir arada tutamazsa millet parçalanır. Millet parçalanırsa devletin toprakları da parçalanacaktır” dedi.

“Şimdiden hayır diyenler terörist ilan ediliyor, hain ilan ediliyor” diyen Torun, şöyle devam etti: “İşte terör örgütlerinin de istediği budur. ‘Evet’ diyen de, ‘Hayır’ diyen de bizim insanımız. Meclisine, Cumhuriyetine sahip çıkmak isteyenlere terörist diyenler, önce kendi yaptıklarını bir düşünsünler, PKK ile masaya oturup anlaşma yapanlar, FETÖ ile yıllarca birlikte devletin bütün kurumlarını çökertenler, onlara yardım ve yataklık yapanlar şimdi bu anayasa ile Türkiye’nin geleceğini karartmak istiyor. 97 yıl önce egemenlik saraydan alınıp halka verilmiştir. Bu ülkeyi kurtaran da kuran da Gazi Meclis’tir. Şimdi milletin egemenliği tekrar halktan alıp saraya vermek istiyorlar. Canı istediğinde hiç kimseye sormadan Meclis’i fesh eden, istediğinde ülkeyi savaşa sokabilen, 80 milyon Türkiye’nin bütçesini yapan, parasını istediği gibi harcayabilen bir kişi düşünün. Bu ülkeyi felakete sürüklemek değil de nedir? Hem cumhurbaşkanı olsun, hem başbakan, hem de parti genel başkanı olsun. Bunun adı tek adamlıktır.”